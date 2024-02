Kan grubuna göre nasıl beslenilmeli

KAN GRUBUNUZA GÖRE NASIL BESLENMELİSİNİZ?

Kan grubunuz, sağlığınız ve kilonuz üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Kan grubunuza göre beslenmek, vücudunuzun ihtiyaçlarını karşılamak, sindirimi kolaylaştırmak, hastalıklardan korunmak ve ideal kilonuza ulaşmak için faydalı olabilir. Uzmanlar, kan grubuna uygun besinler tüketildiğinde daha faydalı olduğu görüşünde. İşte o kan grupları ve tüketilmesi gereken o besinler…

0 KAN GRUBU: AVCILAR

0 kan grubu, vahşi hayvanları avlayan ve onların etleriyle beslenen ilk insanların kan grubu olarak kabul edilir. Bu kan grubuna sahip olanlar, kırmızı et tüketimine en uygun olanlardır. Kırmızı et, 0 kan grubu için protein, demir, B12 vitamini ve çinko gibi önemli besin öğeleri sağlar. 0 kan grubu, aynı zamanda deniz ürünleri, karaciğer, beyaz et, iyotlu tuz, ıspanak ve brokoli gibi besinleri de tüketebilir. Ancak bu kan grubunun uzak durması gereken besinler de vardır. Bunlar arasında buğday, mısır, fasulye, lahana, mercimek, yer fıstığı, süt ve süt ürünleri sayılabilir. Bu besinler, 0 kan grubu için sindirim problemleri, alerjiler, kilo artışı ve iltihaplanmaya neden olabilir.

A KAN GRUBU: ÇİFTÇİLER

A kan grubu, tarımın başladığı ve bitkisel gıdaların ön plana çıktığı dönemde ortaya çıkan kan grubudur. Bu kan grubuna sahip olanlar, bitkisel proteinler, tahıl ürünleri ve sebzeler ile beslenmeye daha uygundur. A kan grubu, soya proteinleri, balık, tavuk eti, sebze, brokoli, havuç, balkabağı, ıspanak, sarımsak, erik, vişne gibi besinleri tüketebilir. Bu besinler, A kan grubu için bağışıklık sistemini güçlendirir, kan şekerini dengeler, kolesterolü düşürür ve kanser riskini azaltır. Ancak A kan grubunun kaçınması gereken besinler de vardır. Bunlar arasında kırmızı et, süt ve süt ürünleri, mısır, patates, domates, portakal, muz, hindistan cevizi sayılabilir. Bu besinler, A kan grubu için sindirim zorluğu, alerji, kilo artışı ve iltihaplanmaya neden olabilir.

B KAN GRUBU: GÖÇEBELER

B kan grubu, göçebe yaşamın başladığı ve hayvansal gıdaların yanı sıra bitkisel gıdaların da tüketildiği dönemde gelişen kan grubudur. Bu kan grubuna sahip olanlar, sindirim sistemi dayanıklı ve beslenmesinde katı kuralları olmayan bir gruptur. B kan grubu, süt ve süt ürünleri, dana ve hindi eti, balık, zeytinyağı, yeşil yapraklı sebzeler, patates, lahana, mantar gibi besinleri tüketebilir. Bu besinler, B kan grubu için protein, kalsiyum, magnezyum, potasyum, demir, folik asit gibi önemli besin öğeleri sağlar. Ancak B kan grubunun uzak durması gereken besinler de vardır. Bunlar arasında tavuk eti, domuz eti, karides, midye, istiridye, mısır, buğday, yer fıstığı, susam, nar, hindistan cevizi sayılabilir. Bu besinler, B kan grubu için sindirim zorluğu, alerji, kilo artışı ve iltihaplanmaya neden olabilir.

AB KAN GRUBU: KARMA

AB kan grubu, A ve B kan gruplarının karışımından oluşan ve çok nadir olarak görülen bir kan grubudur. Bu kan grubu, çevresel değişikliklere uyum sağlayabilen ve beslenme özellikleri gösteren bir gruptur. Sindirim sistemi çok duyarlı olan bu kan grubu, bağışıklık sistemi çok güçlüdür. AB kan grubu, domates, deniz ürünleri, süt ürünleri, sebze, koyun, tavşan ve hindi eti, yoğurt, yumurta gibi besinleri tüketebilir. Bu besinler, AB kan grubu için protein, kalsiyum, demir, folik asit, C vitamini gibi önemli besin öğeleri sağlar. Ancak AB kan grubunun kaçınması gereken besinler de vardır. Bunlar arasında kırmızı et, mısır, fasulye, buğday, ayçiçeği yağı, portakal, muz, mango, greyfurt sayılabilir. Bu besinler, AB kan grubu için sindirim zorluğu, alerji, kilo artışı ve iltihaplanmaya neden olabilir.