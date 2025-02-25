Kan şekeri kontrolsüzlüğü ölüm saçıyor! Uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar

Kan şekeri düzeyinin sağlıklı bir aralıkta tutulmaması, yalnızca diyabet gibi metabolik bozuklukların bir belirtisi olmanın ötesine geçer; uzun vadede vücuttaki organları da olumsuz etkiler.

Son yıllarda yapılan araştırmalar, kan şekeri dengesizliklerinin kalp ve böbrek sağlığı üzerindeki kritik etkilerine ışık tutuyor. Bu sağlık sorunları, yalnızca diyabet hastalarını değil, pre-diyabet gibi erken aşamalardaki kişileri de tehdit edebiliyor.

KAN ŞEKERİ VE KALP SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Kan şekeri seviyeleri, kalp sağlığını doğrudan etkileyen önemli bir faktördür. Şekerin fazla tüketilmesi, kan damarlarında birikmeye ve tıkanıklıklara yol açabilir.

Yale Üniversitesi'nde beslenme ve halk sağlığı profesörü Dr. David L. Katz, “Yüksek kan şekeri, damar duvarlarının hasar görmesine neden olabilir. Bu durum, zamanla ateroskleroz yani damar sertliği gelişimine yol açarak kalp hastalıklarının riskini artırır” dedi.

Ateroskleroz, damarların daralması ve sertleşmesi ile kanın geçişini zorlaştırarak kalp krizi ve inme gibi ciddi kardiyovasküler sorunlara yol açabilir.

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Araştırmalar, sürekli yüksek kan şekeri seviyelerinin kardiyovasküler hastalıklarla olan ilişkisinin de giderek arttığını ortaya koydu.

2019 yılında yapılan bir çalışmada, yüksek kan şekeri seviyelerinin kalp hastalıkları riskini %70 oranında artırdığı belirtildi. Bu bulgular, kan şekeri yönetiminin kalp sağlığını korumada ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

KAN ŞEKERİ DENGESİZLİĞİ VE BÖBREK ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİLER

Böbrekler, kan şekeri seviyelerinin düzenlenmesinde önemli bir rol oynar. Ancak uzun süreli yüksek kan şekeri, böbrek fonksiyonlarını da olumsuz etkileyebilir. Diyabetik nefropati, özellikle diyabet hastalarında görülen bir böbrek hastalığı olup, böbreklerin işlev kaybına neden olabilir.

Johns Hopkins Üniversitesi’nde iç hastalıkları uzmanı Dr. Amyn S. Sayani, “Diyabetik nefropati, böbreklerin filtreleme kapasitesini bozar. Bunun sonucunda vücutta biriken atık maddeler, böbrek yetmezliğine ve daha büyük sağlık sorunlarına yol açabilir” açıklamasını yaptı.

Bir başka araştırma, 2020 yılında New England Journal of Medicine dergisinde yayımlandı ve diyabet hastalarında böbrek fonksiyon kaybının erken dönemde kontrol altına alınması gerektiğini vurguladı.

Araştırmalara göre, kan şekeri seviyesinin uzun süre yüksek seyretmesi, böbreklerdeki küçük damarları tahrip ederek, böbrek fonksiyonlarının bozulmasına yol açıyor. Bu durum, böbrek yetmezliğine ve diyalize ihtiyaç duyulmasına kadar ilerleyebilir.

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KAN ŞEKERİ DENGESİZLİĞİ VE METABOLİK SENDROM

Kan şekeri dengesizliklerinin sadece kalp ve böbrek sağlığını etkilemediği, aynı zamanda metabolik sendrom gibi başka ciddi sağlık sorunlarına da yol açabileceği vurgulanmakta.

Metabolik sendrom, yüksek kan şekeri, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol seviyeleri ve aşırı vücut yağının bir arada görüldüğü bir durum.

Florida Üniversitesi’nden iç hastalıkları profesörü Dr. Jennifer G. Miller, “Metabolik sendrom, sadece kalp ve böbrek hastalıklarının değil, aynı zamanda inme ve diyabet gibi bir dizi hastalığın da temelini oluşturur. Kan şekerinin düzenlenmesi, bu tür sağlık sorunlarının önlenmesi için en temel adımdır” dedi.

KAN ŞEKERİNİN DÜZENLENMESİ İÇİN ALINABİLECEK ÖNLEMLER

Uzmanlar, kan şekerinin düzenlenmesinin organ sağlığı için ne kadar önemli olduğunu vurgulamakta. Peki, bu dengenin nasıl sağlanabileceği konusunda neler yapılabilir? Öncelikle sağlıklı bir beslenme düzeni, kan şekeri seviyelerini kontrol altında tutmanın en önemli yöntemi.

Louisiana Eyalet Üniversitesi’nden beslenme uzmanı Dr. Catherine Champagne, “Lifli gıdaların tüketilmesi, düşük glisemik indeksli karbonhidratların tercih edilmesi ve aşırı şeker tüketiminden kaçınılması, kan şekeri seviyelerini dengelemeye yardımcı olur” dedi.

Ayrıca düzenli egzersiz yapmak, insülin duyarlılığını artırarak kan şekeri seviyelerinin sağlıklı aralıklarda kalmasını destekler.

Bunun yanında, düzenli sağlık kontrolleri ve erken teşhis ile kan şekeri seviyelerinin izlenmesi oldukça önemli. Özellikle pre-diyabeti olan kişilerde erken müdahale, kalp ve böbrek hastalıklarının önlenmesinde kritik bir rol oynar.

Kan şekeri dengesizliği, sadece şeker hastalarını değil, tüm bireyleri tehdit eden bir sağlık sorunu. Kalp ve böbrek sağlığını doğrudan etkileyen bu durum, uzun vadede ciddi organ hasarlarına yol açabilir.

Yapılan bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, kan şekeri seviyelerinin düzenlenmesinin ne kadar kritik olduğunu ortaya koydu.

Sağlıklı beslenme, egzersiz ve düzenli kontroller ile bu tehditlere karşı önlem almak mümkün.