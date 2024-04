Kan şekerini 2 dakikada düşüren yöntem. Uzmanlar önerdi

Sosyal medyada paylaşımda bulunan uzman, "Yemekten sonra sadece iki ila beş dakika içerisinde kan şekerinizi düşürebileceğinizi biliyor muydunuz?" diye sordu ve ekledi:

"Birçok insan, öğünlerden sonra yükselen kan şekerleriyle başa çıkmakta zorlanıyor ve ne yapacakları konusunda emin değiller."

Karbonhidrat bakımından zengin bir öğün tükettiğinizde, kan şekeriniz hemen yükselmeye başlar.

Sağlıklı bireylerde, insülin bu süreçte devreye girer ve genellikle yemekten sonraki iki saat içinde kan şekerini normal seviyelere çeker.

Ancak, tedavi görmeyen diyabet hastalarında, kan şekerinin kendi kendine normale dönmesi beklenmez.

Şanslıyız ki, hafif bir yürüyüş gibi basit yaşam tarzı değişiklikleri, kan şekerini kontrol altında tutmaya yardımcı olabilir.

Diyabet uzmanı, "Son araştırmalar, yemekten hemen sonra yapılan kısa süreli bir yürüyüşün - hafif bir tempoda bile olsa - kan şekerini önemli derecede düzeltebileceğini ortaya koyuyor" dedi.

"Çünkü kaslarımız, tükettiğimiz gıdalardaki glukozu enerji olarak kullanmaya başlar ve bu, kanımızdaki şeker seviyesini düşürür."

Uzman, "Yemekten sonra egzersiz yapmanın her zaman mümkün olmadığının farkındayım, fakat sadece iki dakikalık bir yürüyüş bile kan şekeriniz üzerinde büyük bir fark yaratabilir" diye belirtti.

Ayrıca, yürüyüşün kan şekeri üzerindeki etkilerini destekleyen araştırmalar da mevcut.

Journal of the American College of Sports Medicine'de yayımlanan bir çalışmada, her yarım saatte bir yapılan beş dakikalık yürüyüşlerin, kan şekerini önemli ölçüde düşürdüğü bulgusuna ulaşıldı. Araştırma sonuçları, düzenli yürüyüş alışkanlığının, gün boyu oturmaya göre kan şekerindeki artışları %60 oranında azaltabileceğini gösterdi.

ABD'de gerçekleştirilen bir diğer çalışmada, katılımcılara sekiz saat boyunca ergonomik bir sandalyede oturmaları ve düzenli aralıklarla yürüyüş molaları almaları talimatı verildi.

Beş farklı yöntem denenmiş ve sonuç olarak, her 30 dakikada bir beş dakikalık yürüyüş yapmanın en etkili hareket miktarı olduğu anlaşılmıştı.