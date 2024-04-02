Kan şekerini dengelemeye yardım eden ot ortaya çıktı

Doğal ürünlerin sağlık üzerindeki yararları geniş çapta tanınmakta ve bu nedenle de sıkça tercih edilmektedirler.

Kan şekerini dengelemeye yardımcı olan bir bitki olarak doğu muzu otu dikkat çekmektedir.

Peki, doğu muzu otu tam olarak nedir?

Bu, kalın ve hafif ekşi bir lezzete sahip, muz gibi soyulabilen, 40 ila 150 cm boyunda büyüyebilen, dağlık ve karasal iklim bölgelerinde yetişen çok yıllık bir bitkidir.

Bölgesel olarak “ışgın” gibi çeşitli isimlerle de bilinen doğu muzu otu, fil kulağına benzeyen yapraklarıyla tanınır ve Türkiye’de yetişen ilk yabani ravent türüdür.

Faydaları nelerdir?

Işkın otu kökünün kaynatılarak hazırlanan suyu, kan şekerini dengelemeye yardımcı olur.

Kanserli hücrelerin büyümesini engellemeye katkıda bulunur.

İştah açıcı özelliklere sahiptir.

Balgam söktürücü etkisi vardır.

Gaz ve mide bulantısı gibi sorunları hafifletir.

Sindirim sistemini düzenler.

Mide asidini dengeleyici etkiye sahiptir.

Cilt yenileme ve tazeleme özellikleri bulunur.

Yaşlanma etkilerini azaltmaya yardımcı olur.

Halsizlik ve baş ağrısı gibi şikayetler için faydalıdır.

Nasıl kullanılır?

Doğu muzu otu, çeşitli şekillerde kullanılabilir. Semt pazarları, aktarlar ve doğal ürün satan mağazalarda bulabileceğiniz bu bitki, yemeklerde kullanılabileceği gibi çay olarak da demlenebilir.

Tatlı ve tuzlu yemekler için uygundur; makarnalara, salatalara veya et yemeklerine eklenebilir.

Bu bitki ile hazırlanan reçel, tatlı ve pastalar da oldukça lezzetlidir. Kurutulmuş otundan kremler yapılabilir ve yoğurtla karıştırılarak ciltteki problemli bölgelere uygulanabilir. Tıbbi ilaç yapımında da kullanılan bu bitki, kaynatılarak içilebilir.