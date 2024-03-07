Kan şekeri ölçümünde iğnesiz çözüm

Diyabet hastalarının en büyük sorunu kan alırken parmaklarına soktukları iğnenin acı vermesidir. Ancak Avustralya’da geliştirilen yeni bir test, bu sorunu ortadan kaldırıyor.

Newcastle Üniversitesi’nde geliştirilen yeni test, iğneli testlere gerek bırakmıyor. Testi geliştiren ekibin lideri bilim insanı Profesör Paul Dastoor. Dastoor testin çok ucuz bir şekilde üretilebileceğini belirtti ve şunları söyledi:

“Bu test gerçekten de acısız ve ucuz glukoz ölçüm dönemini başlattı. Ayrıca, diyabetlilerin problemlerini çözmek için daha iyi sonuçlar getirme potansiyeline de sahip.”

Bu gelişme ise tesadüfen ortaya çıktı. Bilim insanları aslında güneş pilleri üzerinde çalışırken, kan şekerinin tükürükle de ölçülebileceğini keşfetti.