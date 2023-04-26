Kan tutan şoför kaza yaptı

İHA'nın haberine göre, kaza gece yarısı Kapıcıbaşı Mahallesi Çayiçi Caddesi’nde meydana geldi. Trafik kazasında yaralanan 2 kişiyi yardım amaçlı hastaneye götürmek için aracına alan Tarık E., 10 KH 987 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken yaralıların kanından etkilendi.

Kan tutan şoför fenalaştı ve karşı şeritten gelen Mustafa Ç. idaresindeki 10 LL 977 plakalı otomobile hafif şekilde çarptı. Trafik levhasını söken Tarık E., kaldırıma çıkıp, bir iş yerinin duvarına vurarak durabildi.

Ana arterdeki trafiğin durmasına neden olan kazaya, Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri müdahale etti.

Diğer kazanın yaralıları, itfaiye ve polis ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı. Fenalaşan sürücüye ve 2 yaralıya da sağlık ekipleri müdahale etti.

Otomobil içinde uzun süre kendine gelemeyen sürücünün, alkollü olduğu ileri sürüldü. Şaşkınlık veren kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.