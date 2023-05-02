Kanada Başbakanı Trudeau, Zelenskiy ile görüşmesinde desteğini yineledi

Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna halkına desteklerini yinelediği bildirildi.

Kanada Başbakanı Trudeau, Zelenskiy ile görüşmesinde desteğini yineledi

Kanada Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, telefonda görüşen Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna’daki mevcut durumu ve Kanada’nın gelecekte ülkeyi nasıl destekleyeceği konusunu ele aldı.

Trudeau, ülkesinin, Rusya’nın sivil hedeflere yönelik saldırıları ve Ukraynalı çocukların Rusya'ya zorla tehcir edilmesi de dahil Moskova’nın acımasız ve haksız saldırganlığı karşısında kararlılıkla mücadele eden Ukrayna halkıyla dayanışma içinde olduklarının altını çizdi.

Başbakan Trudeau, Kanada’nın gerektiği sürece askeri, insani, finansal ve diğer konularda yardımlarla Ukrayna'nın yanında yer alma taahhüdünü tekrarladı.

Ukrayna'nın adil barışa yönelik diplomatik çabalarını desteklediğini ifade eden Trudeau, Japonya'nın Hiroşima kentinde gerçekleştirilecek G-7 Zirvesi'ne video konferansla katılacak Zelenskiy’nin açıklamalarını da heyecanla beklediğini dile getirdi.

Trudeau ve Zelenskiy, yakın teması sürdürme kararlılıklarını da vurguladı.

(AA)

Öne Çıkanlar
Osmanlı Sarayında içki ve padişahlar
Osmanlı Sarayında içki ve padişahlar
Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Camdaki Kız 77. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Camdaki Kız 77. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yargı’nın 63. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı’nın sezon finali ne zaman?
Yargı’nın 63. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı’nın sezon finali ne zaman?
Özgür Demirtaş açıkladı: Artık pastırmanın kilogram fiyatı yerine gram fiyatını yazıyorlar
Özgür Demirtaş açıkladı: Artık pastırmanın kilogram fiyatı yerine gram fiyatını yazıyorlar
Gökten inen kutsal kayın ağacı ve Türk mitolojisi
Gökten inen kutsal kayın ağacı ve Türk mitolojisi
Son Haberler
İki kadın her yerde aranıyor Güncel
İki kadın her yerde aranıyor
Toz fırtınası ABD'yi birbirine kattı. 6 kişi öldü Dünya
Toz fırtınası ABD'yi birbirine kattı. 6 kişi öldü
Çebi'nin 'Valerien tercihinden pişman değilim' sözleri Beşiktaş taraftarını küplere bindirdi Spor
Çebi'nin 'Valerien tercihinden pişman değilim' sözleri Beşiktaş taraftarını küplere bindirdi
Gezegenlerin ağırlık ölçüsü nasıl alınır? Teknoloji - Otomotiv
Gezegenlerin ağırlık ölçüsü nasıl alınır?
Staj ve çıraklık mağdurları alanı inletti AKP titredi Ekonomi
Staj ve çıraklık mağdurları alanı inletti AKP titredi
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 30 tutuklama Güncel
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 30 tutuklama
Mevsim geçişlerinde gribi önleyecek besinler ortaya çıktı Sağlık
Mevsim geçişlerinde gribi önleyecek besinler ortaya çıktı