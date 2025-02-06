Kanada borsasında yüzler gülüyor

Kanada borsa endeksi S&P/TSX Kompozit Endeksi, güçlü kurumsal kazançlar ve finans ile enerji sektörlerindeki artışların etkisiyle, 25,640 seviyelerinin üzerinde kaldı. Ancak, ekonomik verilere bakıldığında, zayıf bir görünüm vardı. Bu durum, yatırımcıların hisse senetlerinde yaşanan yükselişlere rağmen dikkatlerini ekonomiye çevirmelerine neden oldu.

Özellikle Thomson Reuters, finansal raporlamasında büyük bir başarıya imza attı. Şirket, beklentilerin oldukça üzerinde bir dördüncü çeyrek geliri açıkladı. Şirketin hisse başına kazancı (EPS), tahminlerin %5,21 üzerinde gerçekleşti ve bu, hisse senetlerini %7 oranında yükseltti. Ayrıca, enerji devi Suncor, beklentilerin %8,54 üzerinde kazanç açıklayarak %2’lik bir artış yaşadı.

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Great-West Lifeco ise %5'lik bir yükselişle dikkat çekti. Şirket, rekor düzeydeki kazançlarının yanı sıra, %10’luk bir temettü artışı duyurdu ve hisse geri alım planlarını açıkladı. Bu adımlar, şirketin finansal durumu konusunda olumlu bir etki yarattı.

Bunların dışında, Kanada’daki birçok büyük finansal şirket ve enerji üreticisi de hisse senetlerini yükselterek yatırımcıları memnun etti. Ancak, Kanada ekonomisindeki zayıf veriler endeksin güçlü performansına gölge düşürdü. Örneğin, Kanada İvey PMI verisi, Ocak ayında 47,1 olarak açıklandı ve bu, 2020 Aralık ayından bu yana görülen en düşük seviyeyi temsil etti. Bu rakam, Kanada ekonomisinin keskin bir daralma yaşadığını gösteriyor.

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Yatırımcılar, bu zayıf ekonomik verilere rağmen, güçlü kurumsal kazançların endeksi nasıl etkilediğini değerlendirdi. S&P/TSX, son birkaç aydır gösterdiği performansıyla dikkat çekerken, yatırımcılar ekonomik durumu göz önünde bulundurarak temkinli bir yaklaşım sergilemeyi sürdürüyor.

Kanada borsası güçlü kazançları ve enerji ile finans sektörlerindeki olumlu gelişmeleri yansıtsa da, ekonomideki daralma endişeleri yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.