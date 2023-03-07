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Kanada, Çin'in seçimlere müdahale iddiasını araştıracak

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Çin'in Kanada seçimlerine müdahale iddialarını araştırmak için özel müfettiş atanacağını söyledi.

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 12:52
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Kanada, Çin'in seçimlere müdahale iddiasını souşturacak

Kanada, Çin'in seçimlere müdahale iddiasını araştıracak
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Kanada’nın başkenti Ottawa'da basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trudeau, müfettişin seçimlere müdahale iddialarının araştıracağını ve sonrasında bu konuda kamu soruşturması açılıp açılmamasına karar verileceğini ifade etti.

Trudeau, Meclis Ulusal Güvenlik Komitesi'nden de konuya ilişkin gizli bilgileri değerlendirmelerini isteyeceğini belirtti.

Muhalefet partilerinin iddialara ilişkin tam bağımsız bir soruşturma talebini reddeden Trudeau, "Bağımsız ve özel raportörden ilk iş olarak, doğru ve uygun ilk adımın ne olacağı konusunda hükümete tavsiyede bulunmasını isteyeceğiz." diye konuştu.

Trudeau, tüm siyasi liderlerin 2019 ve 2021 seçim sonuçlarının dış müdahaleden etkilenmediği konusunda mutabık kaldığını da hatırlattı.

Kanadalı istihbarat yetkilileri, geçen yılın başında, Çin'in 2019'daki federal parlamento seçimlerine etki etmek üzere bazı adayları örtülü bir ağ ile finanse ettiğini ileri sürmüştü.

Kanada basınındaki haberlerde, Başbakan Justin Trudeau'nun söz konusu faaliyetler hakkında bilgilendirildiği iddia edilmişti.

Çin, Kanada'ya, ülkedeki Çin diplomatik temsilciliklerinin 2019'daki federal parlamento seçimlerine müdahaleye çalıştığına dair dedikoduları önleme çağrısında bulunmuştu. (AA)

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