Kanada'dan Haiti polisine 73 milyon dolar destek

Kanada, Haiti'nin polis gücüne destek amacıyla 73 milyon dolar yardım sağlayacağını duyururken, Biden, Haiti'de yapabilecekleri "en büyük şeyin" polis gücünün "karşılaştığı sorunlarla başa çıkma kapasitesini" artırmak olduğunu söyledi.

Toplantıda, Kanada'nın Haiti'ye doğrudan müdahale etmek yerine para desteği verdiği için hayal kırıklığına uğrayıp uğramadığına ilişkin soruya Biden, Haiti'deki durumu "zor" olarak nitelendirerek "Hayır, hayal kırıklığına uğramadım." yanıtını verdi.

Haiti'deki toplumsal huzursuzluk Temmuz 2021'deki Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastı, yine aynı yıl ağustosta meydana gelen ve 2 bin 200'den fazla kişinin ölümüne, on binlerce evin yıkılmasına yol açan 7,2 büyüklüğündeki deprem, enflasyon, kolera vakaları, insan kaçırma vakaları ve şiddetin artmasıyla önemli ölçüde derinleşti.

Enflasyonun son yılların en yüksek seviyesine ulaştığı ülkede, nüfusun yüzde 40'ı gıda yardımlarına bağımlıyken kronik hale gelen çete çatışmaları da yüzlerce kişinin ölümüne ve binlercesinin yerinden edilmesine yol açtı.