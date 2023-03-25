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Kanada'dan Haiti polisine 73 milyon dolar destek

ABD Başkanı Joe Biden, 23 Mart'ta başlayan iki günlük resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere gittiği başkent Ottowa'da Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile dün ortak basın toplantısı düzenledi.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 11:34
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Kanada, Haiti polisine 73 milyon dolar destek sağlayacak

Kanada'dan Haiti polisine 73 milyon dolar destek
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Kanada, Haiti'nin polis gücüne destek amacıyla 73 milyon dolar yardım sağlayacağını duyururken, Biden, Haiti'de yapabilecekleri "en büyük şeyin" polis gücünün "karşılaştığı sorunlarla başa çıkma kapasitesini" artırmak olduğunu söyledi.

Toplantıda, Kanada'nın Haiti'ye doğrudan müdahale etmek yerine para desteği verdiği için hayal kırıklığına uğrayıp uğramadığına ilişkin soruya Biden, Haiti'deki durumu "zor" olarak nitelendirerek "Hayır, hayal kırıklığına uğramadım." yanıtını verdi.

Haiti'deki toplumsal huzursuzluk Temmuz 2021'deki Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastı, yine aynı yıl ağustosta meydana gelen ve 2 bin 200'den fazla kişinin ölümüne, on binlerce evin yıkılmasına yol açan 7,2 büyüklüğündeki deprem, enflasyon, kolera vakaları, insan kaçırma vakaları ve şiddetin artmasıyla önemli ölçüde derinleşti.

Enflasyonun son yılların en yüksek seviyesine ulaştığı ülkede, nüfusun yüzde 40'ı gıda yardımlarına bağımlıyken kronik hale gelen çete çatışmaları da yüzlerce kişinin ölümüne ve binlercesinin yerinden edilmesine yol açtı.

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