Kanada, Rusya'ya yönelik yaptırımları genişletiyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kanada, Rusya'ya yönelik yaptırımları genişletiyor
Kanada Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'den balistik füzeler de dahil olmak üzere silah taşıyan Rusya'dan iki gerçek ve altı tüzel kişiye karşı yaptırım uygulanacağını duyurdu. Yaptırımlar, Rusya'nın Kuzey Kore'den silah edinme kabiliyetini baltalamayı amaçlıyor.

Kanada hükümetinin yaptırım uygulanacaklar listesinde özellikle 224. Uçuş Müfrezesi'nden Vladimir Mikheichik, Asia nakliye şirketi genel müdürü Vladimir Shastin ile Asia Shipping ve MG-flot adlı şirketlerin yöneticileri yer alıyor.

Kanada Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan basın açıklamasında "Bugün açıklanan yaptırımlar, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı acımasız bir saldırı savaşında askeri hedeflere ulaşmak için kullanılan Kuzey Kore silahlarını edinme yeteneğini baltalamak için tasarlandı" ifadelerine yer verildi. Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly'nin açıklamasına göre yaptırım listesine alınan kişi ve şirketler, Kuzey Kore'den Rusya'ya askeri yük taşınmasında kilit görevde bulunuyorlar.

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