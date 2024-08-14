Kanada'da demir yolu ulaşımı durma noktasına geldi

Western Grain Elevators Association'ın yönetici direktörü Wade Sobkowich yaptığı açıklamada “Tahıl sektörü için bu demir yolu grevi, hasatın başlamasından hemen önce, yılın en kötü zamanında geliyor. Daha da kötüsü, hem CN hem de CPKC aynı anda kapanacak ve Kanada'nın neredeyse tüm iç ve ihracat tahıl akışını durduracak” diye konuştu.

Sobkowich, Kanada ekonomisinin son yıllarda yeterince sıkıntı çektiğini ve Kanada'nın, demir yolu işlerindeki iş bırakma gibi kendi kontrolü altındaki tedarik zinciri kesintilerine kalıcı bir çözüm bulması gerektiğini söyledi.

Herhangi bir grev eylemi durumunda 72 saat önceden bildirimde bulunacaklarını belirten TCRC, sendikanın odağının iyi niyetle müzakere etmek ve pazarlık masasında anlaşmaya varmak olduğunu söyledi. Teamsters, asıl sorunlu noktaların sendika teklifleri değil, şirket talepleri olduğunu söyledi. Her iki şirket de mürettebat planlaması, demiryolu güvenliği ve yorgunluk yönetimiyle ilgili konularda taviz istiyor.