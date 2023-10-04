Kanada’da ilk kez bir siyahi Parlamento Başkanı oldu

Kanada parlamentosundaki Nazi skandalı sonra istifa eden Parlamento Başkanı Anthony Rota yerine Greg Fergus seçildi. Fergus, Kanada’nın ilk siyahi Parlamento Başkanı oldu.

KAYNAK: İHA
Kanada’da ilk kez bir siyahi Parlamento Başkanı oldu

Kanada Parlamento Başkanı Anthony Rota’nın parlamentodaki Nazi skandalı sonra istifa etmesinin ardından yapılan oylamada Greg Fergus, yeni Parlamento Başkanı olarak seçildi. Fergus, Kanada’nın ilk siyahi Parlamento Başkanı olarak kayıtlara geçti.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau yaptığı açıklamada, Fergus’un Parlamento Başkanı olarak ilk siyahi Kanadalı olduğunu belirterek, "Tüm Kanadalılar için özellikle de politikaya dahil olmak isteyen genç nesiller için ilham verici olmalı" dedi.

NE OLMUŞTU?

Rota, 22 Eylül’de İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi birliğinde savaşmış 98 yaşındaki Ukraynalı Yaroslav Hunka'yı Kanada parlamentosunda "kahraman" olarak tanıtmış, tepkilerin ardından istifa etmişti. Hunka, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin ziyareti nedeniyle Kanada parlamentosundaki oturuma özel davetli olarak katılmış, Rota'nın kendisini bir "kahraman" olarak tanıtması üzerine milletvekilleri tarafından ayakta alkışlanmıştı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau yaptığı açıklamada, olayı "Kanada parlamentosu ve dolayısıyla tüm Kanadalılar için son derece utanç verici" olarak nitelendirmişti.

Parlamentodaki oturumun ardından Hunka'nın, Nazilerin komutası altındaki gönüllü bir birim olan Waffen-SS "Galiçya" Tümeni ya da SS 14. Waffen Tümeni adıyla bilinen askeri birliğin bir üyesi olduğu ortaya çıkmıştı.

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