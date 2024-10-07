Kanada'da kadın seri katil Sabrina dehşet saçtı: Üç günde üç kişiyi öldürdü

Kanada, üç gün içinde üç kişiyi öldüren kadın seri katil vakasıyla sarsıldı. 1-3 Ekim tarihlerinde Toronto, Niagara Şelalesi ve Hamilton'da ikisi erkek üç kişi öldürüldü.

Kimliği belirlenen 30 yaşındaki Sabrina Kauldhar, cinayetlerin ardından üç gün boyunca kaçmayı başardı. Polis, cinayetleri çözmek için 100'den fazla müfettiş görevlendirdi.

Seri katilin televizyon programına katıldığı ortaya çıktı. Polis 35 yıldır her yerde onu arıyordu

Sabrina Kauldhar, Ontario eyaletinin Burlington şehrinde tutuklandı.

Kauldhar'ın daha önce de poliste kaydı olduğu ortaya çıktı.

Sekiz kez denendi ama olmadı Seri katil ölüm odasından sağ çıktı