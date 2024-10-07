Kanada'da kadın seri katil Sabrina dehşet saçtı: Üç günde üç kişiyi öldürdü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kanada'da kadın seri katil Sabrina dehşet saçtı: Üç günde üç kişiyi öldürdü

Kanada, üç gün içinde üç kişiyi öldüren kadın seri katil Sabrina Kauldhar olayıyla sarsıldı. Kauldhar, cinayetlerin ardından üç gün kaçmayı başardıktan sonra Burlington'da tutuklandı.

Kanada, üç gün içinde üç kişiyi öldüren kadın seri katil vakasıyla sarsıldı. 1-3 Ekim tarihlerinde Toronto, Niagara Şelalesi ve Hamilton'da ikisi erkek üç kişi öldürüldü.

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Kimliği belirlenen 30 yaşındaki Sabrina Kauldhar, cinayetlerin ardından üç gün boyunca kaçmayı başardı. Polis, cinayetleri çözmek için 100'den fazla müfettiş görevlendirdi.

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Sabrina Kauldhar, Ontario eyaletinin Burlington şehrinde tutuklandı.

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Kauldhar'ın daha önce de poliste kaydı olduğu ortaya çıktı.

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