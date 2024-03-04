Sekiz kez denendi ama olmadı Seri katil ölüm odasından sağ çıktı

Seri katilin ölüm odasında tam sekiz kez damar yolu bulunamayınca idamı başarısızlıkla sonuçlanandı. Af talep eden idamlık mahkum, "Her şey için pişmanım" dese de savcılık infazda kararlı.

ABD'nin uzun zamandır ölümü bekleyen idam mahkumlarından biri, infazının gerçekleştirileceği odaya götürüldü. Ancak bir saat süren uğraş sonucunda sekiz farklı denemeye rağmen idam başarısız oldu. İdam cezasına çarptırılan ve yaklaşık 40 yıldır infaz edileceği günü bekleyen seri katil, yetkililer tarafından on yıllardır çözülememiş cinayet dosyasında inceleniyordu. ABD'nin Idaho eyaletindeki yetkililer hala Thomas Creech adlı adamın idam edilip edilemeyeceği üzerinde tartışıyor.

ÖLÜMDEN ÖMÜR BOYU HAPSE ÇEVRİLİR Mİ?

Eyaletin şartlı tahliye kurulu geçen hafta Creech'in cezasının, af talebiyle ölümden ömür boyu hapse indirilip indirilmeyeceği konusunu ele alan bir toplantı yaptı. Idaho'da üç, biri California'da ve biri de Oregon'da olmak üzere beş cinayetten hüküm giyen ve daha fazlasında da şüphelenilen 73 yaşındaki Creech, 1974 yılından bu yana hapiste. 1981 yılında hapishanede 22 yaşındaki mahkum arkadaşı David Dale Jensen'i döverek ölümüne neden olmasının ardından ömür boyu hapis cezası idam cezasına çevrildi.

'YAPTIĞIM HER ŞEYDEN PİŞMANIM'

Creech'in önceki gün Idaho Güvenlik Kurumu'ndaki idamı, üç tıbbi ekip üyesinin serum takmak için tam sekiz kez damar yolu bulmayı denemesine rağmen başarılı olamaması sonucu iptal edildi. Ceza İnfaz Kurumu Direktörü Josh Tewalt, tıbbi ekibin bazı denemelerde damara ulaşamadığını, bazılarında ise ulaşabilseler dahi damar kalitesi konusunda endişelendiklerini söyledi. Tewalt, "Her girişim birkaç dakika sürse de damar yolu açılamadığı için infaz iptal edildi" diye konuştu.

Creech şartlı tahliye kuruluna yaptığı konuşmada ise "Şimdiye kadar yanlış yaptığım her şeyden pişmanım" dedi.

Mahkim "Şu an olduğum kişi, o zaman olduğum kişi değil. Belki de eskiden olduğum kişi merhameti hiç hak etmiyordu ama insanlara sunabileceğim çok şey olduğunu düşünüyorum." sözlerini kullandı.

SAVCILIK: O BİR SOSYOPAT

Ancak İlçe Savcılığı onun bir 'sosyopat' olduğunu savundu ve bir basın açıklamasında Creech'in 40'a yakın cinayet işlediğini itiraf ettiği söyledi. Savcılık yaptığı açıklamada, "Cezasının hafifletilmesi halinde, mahkumlara daha fazla erişebileceği genel hapishaneye dönecek ve onları riske atacaktır" dedi. Açıklamada , "İdam cezasının istenmesi, herhangi bir savcılığın hafife alacağı bir karar değildir" ifadelerine yer verildi.

Creech'in avukatlarından Deborah Czuba, duyurunun 'herhangi bir gerçek kanıt' sağlamadığını savunmasını yaptı. Czuba, "Bu ayrıntılar bir şekilde Creech'i, kendisiyle hiçbir zaman bağlantısı olmayan bir suçta yeni bir şüpheli haline getiriyor, güvenlik güçleri onun 50 cinayet işlediği fantezisini kanıtlamaya kararlıydı” diye konuştu.