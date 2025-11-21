Kanada’nın British Columbia eyaletinde öğretmen ve öğrencilerden oluşan gruba ayı saldırısında 11 kişi yaralandı.

Vancouver kentinin 700 kilometre kuzeybatısındaki Bella Coola bölgesindeki bir yürüyüş parkurunda, dün öğleden sonra öğretmen ve öğrencilerden oluşan bir gruba ayı saldırısı gerçekleşti.

Saldırıda 11 kişi yaralanırken, Acil Sağlık Servisi Sözcüsü Brian Twaites, iki kişinin ağır yaralandığını, diğerlerinin ise olay yerinde tedavi edildiğini aktardı.

Öte yandan ayının yakalanmasına ilişkin çalışmalar devam ediyor.