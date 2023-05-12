Kanada'da orman yangınları: Dumanlar ABD'ye ulaştı

Kanada'nın batısında yer alan Alberta eyaletinde 6 Mayıs'ta başlayan, ardından British Columbia bölgesine sıçrayan orman yangınlarından yükselen dumanlar ABD'ye vardı.

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Kanada'da orman yangınları: Dumanlar ABD'ye ulaştı 1

BBC'nin haberine göre, Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresinin (NOAA) Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kanada'nın orman yangını sezonu, alışılmadık derecede aktif bir başlangıç yaptı." ifadesi kullanıldı.

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Kanada'da orman yangınları: Dumanlar ABD'ye ulaştı 2

NOAA'nın Kanada'daki yangınlara ilişkin paylaştığı görüntülerde, Alberta'daki orman yangınlarından çıkan dumanın Kanada'nın doğu kısmına kadar ilerlediği ve ABD-Kanada sınırına ulaştığı görülüyor.

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Kanada'da orman yangınları: Dumanlar ABD'ye ulaştı 3

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, Washington'da havanın alaca karanlığa benzemesine "Kanada orman yangınlarından çıkan ve atmosferin üst kısmında asılı kalan dumanın" neden olduğunu açıkladı.

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Kanada'da orman yangınları: Dumanlar ABD'ye ulaştı 4

Yetkililer, Kanada'nın Alberta eyaletindeki orman yangınlarının 23'ünün kontrolden çıktığını belirterek yangınların 75 noktada devam ettiğini aktardı.

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Kanada'da orman yangınları: Dumanlar ABD'ye ulaştı 5

Yetkililer, 300 askerin, itfaiye ekiplerine destek için hava ve karadan yangınların kontrol altına alınmasına yardımcı olacağını kaydetti.

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Kanada'da orman yangınları: Dumanlar ABD'ye ulaştı 6

Yangınların 6 binden fazla öğrenciyi etkilemesi nedeniyle 28 okulda eğitime ara verildi.

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Kanada'da orman yangınları: Dumanlar ABD'ye ulaştı 7

OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİ

Kanada'nın Alberta eyaletinde, 6 Mayıs'tan bu yana devam eden orman yangınları nedeniyle 29 bin kişi evlerinden tahliye edilmişti.

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Kanada'da orman yangınları: Dumanlar ABD'ye ulaştı 8

Yetkililer, normalin üzerinde seyreden sıcaklık ve rüzgarın etkisiyle farklı noktalarda çıkan yangınların kontrolden çıktığını bildirmişti.

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Kanada'da orman yangınları: Dumanlar ABD'ye ulaştı 9

Alberta Eyalet Başbakanı Danielle Smith, eyalette olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurmuştu.

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Kanada'da orman yangınları: Dumanlar ABD'ye ulaştı 10

Tahliye edilenlere ücretsiz geçici barınma, yemek hizmetleri, giyim, sağlık hizmetleri sağlanıyor ve hayvanlarının bakımı yapılıyor.

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Kanada'da orman yangınları: Dumanlar ABD'ye ulaştı 11

(Kaynak: AA)

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Kanada'da orman yangınları: Dumanlar ABD'ye ulaştı 12
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Kanada'da orman yangınları: Dumanlar ABD'ye ulaştı 13
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Kanada'da orman yangınları: Dumanlar ABD'ye ulaştı 14
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Kanada'da orman yangınları: Dumanlar ABD'ye ulaştı 15
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Kanada'da orman yangınları: Dumanlar ABD'ye ulaştı 16
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