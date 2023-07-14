Kanada’da orman yangınlarında 1 kişi hayatını kaybetti

Kanada’daki orman yangınları can kaybına neden oldu. Ülkenin British Columbia bölgesinde itfaiye görevlisi bir kadının yangınlara müdahale ettiği sırada yaralandığı daha sonra hastaneden hayatını kaybettiği açıklandı.

British Columbia Genel Çalışanlar Birliği tarafından yapılan açıklamada (BCGEU) “Sendikamız bugün Revelstoke dışında çıkan bir orman yangınında hayatını kaybeden BCGEU ailemizden birinin kaybının üzüntüsünü yaşıyor. Kalbimiz ve düşüncelerimiz, hayatını kaybeden kişinin ailesiyle birlikte" ifadeleri kullanıldı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ”British Columbia’da orman yangınlarıyla cesurca mücadele eden itfaiyecilerden birinin hayatını kaybettiği haberi yürek burkan cinsten. Bu inanılmaz derecede zor zamanda ailesine, arkadaşlarına ve itfaiyeci arkadaşlarına en derin başsağlığı dileklerimi gönderiyorum” dedi.



KANADA’DA ORMAN YANGINLARI

Kanada’nın British Columbia bölgesinden doğudaki Nova Scotia'ya kadar ülke genelindeki 676 noktada yangınlara müdahale devam ediyor. Yangınların çoğu Quebec, Alberta ve British Columbia’da meydana gelirken binlerce itfaiye ekibi alevlerle mücadele ediyor. Ülkede yangınlarda 8,8 milyon hektar alanın küle döndüğü belirtilmiş, bu sayıyla birlikte 1989'da küle dönen 7,6 milyon hektarlık yanan alan büyüklüğü rekoru kırılmıştı.