Kanada'da tuhaf soygun: Dondurulmuş kutup ayısı çalındı

Ayakta duran ve yaklaşık 3,6 metre boyunda olan ayının, Ocak ayı başlarında, yani sıcaklığın eksi 30 dereceye kadar düştüğü dönemde kaçırıldığına inanılıyor.

Polise göre, ayının çalınışı 22 Ocak'ta otelin işletmecileri tarafından fark edildi.

Halktan dev dondurulmuş ayıya dikkat etmesi istendi.

Tesis, Edmonton'un yaklaşık 50 kilometre kuzeyinde yer alan Sturgeon County'de yer alıyor.

Müfettişlere göre tatil beldesi, geçtiğimiz ağustos ayında iki dondurulmuş rakununun bir mülkten çalınmasıyla "benzer bir olaya" şahitlik etti.

Üç dondurulmuş hayvanının toplam maliyetinin yaklaşık 35 bin Kanada doları olduğu belirtildi.

Vakalar arasında bağlantı olup olmadığı ise henüz belirlenemedi.