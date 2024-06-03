Kanada'daki Türk vatandaşının Türklere isyanı: "Neden birbirimize köstek oluyoruz?"

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kanada'daki Türk vatandaşının Türklere isyanı: "Neden birbirimize köstek oluyoruz?"

Kanada'da yaşayan bir Türk vatandaşı, "diğer milletler birbirine yardım ederken, Türkler neden birbirine köstek oluyor" diyerek isyan etti.

Kanada'da yaşayan bir Türk vatandaşı, sosyal medyada yaptığı çarpıcı bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Diğer milletlerin birbirine yardım ederek iş ve ev bulmalarına destek olduğunu gözlemlediğini belirten vatandaş, Türklerin ise birbirlerine karşı daha çekişmeli bir tutum sergilediklerini ifade ederek isyan etti.

"Biz Türkler niye böyleyiz?" başlıklı paylaşımında, "Burada her millet birbirine yardım ediyor. İş buluyor, ev buluyor. Ama Türkler, senin daha iyi şartlarda olmanı istemiyor, sana 'nasıl köstek olabilir' onu düşünüyor. Biz Türkler niye böyleyiz?" sözleriyle sitemde bulundu. Bu samimi ve eleştirel yorum, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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