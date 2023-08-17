Kanada'nın Kuzeybatı Toprakları eyaletindeki yangın nedeniyle tahliyeler başladı

Kanada'nın Kuzeybatı Toprakları eyaletinde devam eden orman yangınlarının Yellowknife kentine yaklaşması nedeniyle bölge halkının tahliyesine başlandı.

KAYNAK: AA
Kanada'nın Kuzeybatı Toprakları eyaletindeki yangın nedeniyle tahliyeler başladı

Eyalet yetkilileri, alevlerin Yellowknife kentine 17 kilometre mesafedeki ormanlık alana ulaşması nedeniyle bölgedeki yaklaşık 20 bin kişinin tahliyesine karar verdi.

Yellowknife kentindeki 4 yerleşim noktasının yüksek risk altında bulunduğunu belirten yetkililer, kent sakinlerini cuma öğleden sonraya kadar bu bölgeleri tahliye etmeleri konusunda uyardı.

Kara yoluyla tahliye imkanı bulunmayan veya sağlık sorunları nedeniyle yüksek risk grubundakilerin hava yoluyla tahliyeleri için yönlendirilecekleri belirtildi.

Eyalet yetkilisi Shane Thompson, basına yaptığı açıklamada, halkın bölgeyi terk etmesi için yeterli zamanın olduğunu ve yağmur yağmadığı takdirde alevlerin hafta sonu yerleşim yerlerine ulaşabileceğini ifade etti.

Yellowknife ve çevresindeki Amerikan yerli toplulukları Ndilo ve Dettah için verilen tahliye talimatı kapsamında eyalet halkının yüzde 15'ine denk gelen 6 bin 800 kişinin tahliyesinin tamamlandığı bildirildi.

Kanada'da dün itibarıyla 1067 orman yangınının devam ettiği ve ülkede bu sene 21 bin kilometrekare alanın yandığı aktarıldı.

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