Kanala düşen çocuğu kurtarmak isterken ölen adamın ailesinin kanal isyanı

Yeşiltepe Mahallesi Kanallı Sokak’ta 7 Ağustos günü meydana gelen olayda, 9 yaşındaki İ.M.E. sulama kanalına düşmüş ve İrfan Bağrıaçık hemen yardıma koşarak çocuğu sudan çıkarmayı başarmıştı.

Ancak, çocuğu kurtardıktan sonra akıntıya kapılan Bağrıaçık, hızla suyun içinde kayboldu. Yaklaşık 3 saat süren arama kurtarma çalışmaları sonucunda, Bağrıaçık’ın cansız bedeni olay yerinden yaklaşık 500 metre ileride bulundu.

Dün gözyaşları arasında toprağa verilen Bağrıaçık’ın ailesi, bugün mahalle sakinleri ile birlikte olayın meydana geldiği alanda bir eylem gerçekleştirdi.

Eylemde, Bağrıaçık’ın çocukları ve torunları gözyaşlarına hakim olamadı. Mahalle sakinleri de "Kanal kapatılsın, ölenler son bulsun" sloganları attı.

Eylemde konuşan İrfan Bağrıaçık’ın 35 yıllık eşi Semra İplikçi, “Ne yazık ki eşim, kurtardığı dördüncü çocukta canını verdi. Her zaman İrfan Bağrıaçık gibi kahramanlar bulunmaz. Eşim evde dinleniyordu, çocuğun düştüğünü görünce hiç düşünmeden suya atladı. Karadeniz'de yüzmeyi iyi bilen bir adamdı. Kimse başsağlığına bile gelmedi. Çocuklarımı teselli edemiyorum” dedi.

Yeşiltepe Mahallesi Muhtarı Meryem Kuş Açıkgöz ise kanalın kapatılması için defalarca yetkililerle görüştüklerini belirterek, “Acınız bizim de acımızdır. 2013-2014 yıllarında göreve geldiğimde Enes adında bir çocuğumuzu kaybettik. O günden beri mücadele ediyorum. Her yıl basın açıklaması yapıyorum. İrfan Bağrıaçık’ın ölümünden önce de bu kanal hakkında haberler çıktı. Artık yeter. Mevcut milletvekilleriyle görüştüm. Onlar boruları döşesin, asfaltını ben attıracağım” diye konuştu.

Öte yandan, mahalle sakinleri Devlet Su İşleri (DSİ) yetkililerinin aileye taziye ziyaretinde bulunmadığını ve yıllardır kanal ile ilgili herhangi bir çalışma yapılmadığını belirterek tepkilerini dile getirdi.