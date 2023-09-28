Kanala düşen kuzuyu kurtarmak isterken canından oldu

Mersin’de bir kuzu sulama kanalına düştü. Kanala atlayan 15 yaşındaki Mehmet Yıldız, akıntıya kapılarak boğuldu.

KAYNAK: DHA
Kanala düşen kuzuyu kurtarmak isterken canından oldu

Olay, dün merkez Akdeniz ilçesine bağlı Nacarlı Mahallesi’nde yaşandı. Mehmet Yıldız, ailesine ait küçükbaş hayvanları otlattığı sırada bir kuzu kanala düştü. Kuzuyu kurtarmak için kanala giren Yıldız, akıntının etkisiyle sürüklendi. Çevredekilerin yardımına rağmen Yıldız, kurtarılamadı.

Cansız bedeni bulundu

Yıldız’ın bulunması için bölgeye dalgıç polisler çağrıldı. Dalgıç polislerin yaptığı arama sonucunda Yıldız’ın cansız bedeni sudan çıkartıldı. Yıldız’ın cenazesi, Mersin Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Soruşturma sürüyor

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Olayın nasıl meydana geldiği ve sorumlularının olup olmadığı araştırılıyor.

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