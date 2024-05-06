Erdoğan mülakat kaldırılacak sözlerini unutup eleştiri yapan AKP'liye ateş püskürdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 ve 28 Mayıs genel seçimler öncesinde, AKP Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı’nda kamuda işe alımlarla ilgili mülakatın kaldırılacağını açıklamıştı.

AKP ve Erdoğan’ın mülakat vaadi bir kez daha son MKYK toplantısında gündeme geldi.

Bir MKYK üyesinin toplantıda "Vatandaş eğer AKP’li bir yakını yoksa, işe giremeyeceğini söylüyor. Seçimlerden önce de bu yönde çokça eleştiri getirildi" dedi.

Bu sözlerin üzerine Erdoğan’ın MKYK üyesine kızdığı ileri sürüldü.

Erdoğan’ın, MKYK üyesine, "Mülakat neden önemli? Mülakat olmazsa devlette başka kişiler yuvalanır. Devletin bekası için işe alımlarda dikkat edilmeli. İşe girecek kişilerin yarın devlete ihanet etmeyeceğini nereden bileceğiz?" dediği iddia edildi.

Erdoğan'ın bu sözleri ve iddia sosyal medyada da gündem oldu. "Erdoğan verdiği sözleri unuttu" yorumları geldi.

ERDOĞAN 'KALDIRACAĞIZ' DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP’nin 11 Nisan’da düzenlediği Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda "Kamuda mülakatları kaldıracağız" demişti.

Toplantıda Erdoğan, "Kamuya işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak, gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız.” Şeklinde konuşmuştu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise "Öğretmenlerin seçiminde mülakatın önemli olduğunu ve en iyi ve en donanımlı adayların belirlenmesine yardımcı olduğunu" savunmuştu.