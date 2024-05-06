Roma Juventus maçında Kenan Yıldız ve Zeki Çelik detayı

Kaynak: AA
Roma Juventus maçında Kenan Yıldız ve Zeki Çelik detayı
İtalya Serie A'da oynanan maçta Roma, sahasında Juventus ile yenişemedi.

Ligin 35. hafta mücadelesinde ev sahibi Roma'nın golünü 15. dakikada Romelu Lukaku atarken, Juventus'un golünü 31. dakikada Bremer kaydetti.

Juventuslu milli futbolcu Kenan Yıldız rahatsızlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Roma'da yedek başlayan Zeki Çelik ise forma şansı bulamadı.

Günün diğer mücadelesinde ise Milan, iki kez geriye düştüğü maçta sahasında Genoa ile 3-3 berabere kaldı.

Inter'in şampiyonluğunu ilan ettiği Serie A'da, Milan 71 puanla ikinci, Juventus 66 puanla üçüncü, Roma 60 puanla beşinci sırada yer alıyor.

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