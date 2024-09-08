Kandil ve Suriye'de operasyon. 16 terörist ölü ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı Suriye’nin kuzeyi ve Irak’ın kuzeyinde yapılan operasyonlarda 16 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlık, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 15 PKK/YPG’li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Kandil’de 1 PKK’lı teröristin öldürüldüğünü duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Şehitlerimiz için, milletimiz için, aziz vatanımız için durmadan, yorulmadan tüm gücümüzle mücadeleye devam. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 15 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde belirlediği 1 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi."
Şehitlerimiz için, milletimiz için, aziz vatanımız için durmadan, yorulmadan tüm gücümüzle mücadeleye devam! ????????— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 8, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 15 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki… pic.twitter.com/eHZL3QldAn