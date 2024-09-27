Kandilli Rasathanesi, deniz dibi sismometrelerle deprem verisi elde edecek

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), Marmara Denizi tabanına yerleştirilen deniz dibi sismometreleriyle 10 ay boyunca veri topladı. Bu çalışma, TÜBİTAK Marmara Gemisi ve Japon bilim insanlarının katkılarıyla gerçekleştirildi. Toplanan veriler, Marmara Denizi'ndeki fay hattının hareketlerini ve bölgedeki olası depremlerin yerleri ile büyüklüklerini belirlemek amacıyla incelenecek.

Sekiz adet deniz dibi sismometresi, Marmara Denizi’nin 145 metre ile 1269 metre arasındaki derinliklerinde yer alarak, bölgedeki sismik aktiviteyi kaydetti. Bu veriler, özellikle İzmit Körfezi segmenti gibi kritik bölgelerdeki fay hattı hareketlerini anlamak için analiz edilecek.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, Marmara Bölgesi'nin yüksek deprem riski taşıyan yapısını daha iyi anlamak ve olası büyük depremler hakkında bilgi edinmek için bu çalışmaların büyük önem taşıdığını vurguladı.