Kandilli Rasathanesi’nin yeni müdürü belli oldu

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Nurcan Meral Özel 1991-1996 yılları arasında Japonya Hokkaido Üniversitesi’nde sismoloji alanında doktora yaptı. Akademik ve idari kariyeri boyunca birçok uluslararası proje yürüttü ve deprem araştırma altyapılarının Türkiye’deki gelişimi ve teknoloji transferi konularında rol oynadı. Özellikle yer bilimleri alanında, Japonya ve Türkiye ortak bilimsel ve operasyonel çalışmalarında platformlar yaratılması konularında görevler üstlenen Özel’in jeofizik alanında yetiştirdiği 20’den fazla yüksek lisans ve doktora öğrencisi ile 100’den fazla uluslararası yayını bulunuyor.

DOĞA OLAYLARININ YÜKSEK TEKNOLOJİLERLE İZLENMESİ KONUSUNDA UZMAN

Aynı zamanda “UNESCO Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu” çatısı altında, Türkiye’de bölgesel nitelikli Doğu Akdeniz, Ege ve Karadeniz’e tsunami uyarı hizmeti veren **“KRDAE Ulusal Tsunami Uyarı Merkezi”**nin kurulmasına öncülük etti. Ayrıca “Birleşmiş Milletler (BM) Nükleer Silahların Yasaklanması” organizasyonunda 184 devlet tarafından göreve seçilen Özel, bu doğrultuda 98 ülkede konuşlanmış 4 ayrı yüksek teknolojiyi içeren Uluslararası İzleme Ağı’nın 8 yıl boyunca yönetimini üstlendi.

JAPONYA DEVLET NİŞANI ALDI

Dünyanın çeşitli yerlerinde çok boyutlu bilimsel teknolojik projeler ile idari sorumluluklar üstlenmesi, Özel’in yüksek teknolojilerle doğa olaylarını izleme konusundaki uzmanlığını ve tanınırlığını artırdı. Bu yıl Japonya devlet nişanına layık görülen Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, önemli bir başarıya imza atmıştır. Görev süresi tamamlanan Prof. Dr. Haluk Özener ise 9 yıldır Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü olarak görev yapmaktaydı.