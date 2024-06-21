Kandıra'da denize girmek yasaklandı

Yaşanması beklenen olumsuz deniz koşulları sebebiyle Kandıra Kaymakamlığı hafta sonu deniz yasağıyla ilgili açıklamada bulundu.

Kandıra Kaymakamlığınca sosyal medyada yapılan paylaşımda olumsuz hava şartları gerekçe gösterilerek cumartesi ve Pazar günleri için Kandıra ilçesinde bulunan iki plaj hariç tüm plajlarda denize girmenin tehlikeli ve yasak olduğu belirtildi.

Yasak kapsamı dışında tutulan iki plaj ise Kerpe ve Kovanağzı olarak duyuruldu.

Kaymakamlık, vatandaşların yapılan açıklamayı ciddiye alarak denize girmemelerinin önemine dikkat çekti.