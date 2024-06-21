Kandıra’da hafta sonu denize giriş yasaklandı

Kandıra Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, olumsuz deniz şartları nedeniyle alınan bu kararla ilgili, "Olumsuz deniz şartları sebebiyle hafta sonu, cumartesi ve pazar günleri Kandıra ilçemizde bulunan Kerpe ve Kovanağzı dışındaki tüm plajlarda denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın denize girmemeleri önemle rica olunur" ifadeleri kullanıldı.

Karadeniz’e kıyısı bulunan Kandıra’daki sahillerde, güvenlik amacıyla sadece belirli plajlarda denize girilmesine izin verildi.