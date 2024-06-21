Kandıra’da hafta sonu denize giriş yasaklandı

Kaynak: DHA
Kandıra’da hafta sonu denize giriş yasaklandı

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde, 22 Haziran Cumartesi ve 23 Haziran Pazar günleri, Kerpe ve Kovanağzı plajları haricinde tüm plajlarda denize giriş yasaklandı.

Kandıra Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, olumsuz deniz şartları nedeniyle alınan bu kararla ilgili, "Olumsuz deniz şartları sebebiyle hafta sonu, cumartesi ve pazar günleri Kandıra ilçemizde bulunan Kerpe ve Kovanağzı dışındaki tüm plajlarda denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın denize girmemeleri önemle rica olunur" ifadeleri kullanıldı.

Karadeniz’e kıyısı bulunan Kandıra’daki sahillerde, güvenlik amacıyla sadece belirli plajlarda denize girilmesine izin verildi.

70926-3.jpg

70926-1.jpg

70926-2.jpg

70926.jpg

Son Haberler
Levent Mercan'ı Galatasaray'ın elinden nasıl kaçırdığını açıkladı Spor
Levent Mercan'ı Galatasaray'ın elinden nasıl kaçırdığını açıkladı
Kurban Bayramı sürecinde yakalanan 881 düzensiz göçmen sınır dışı edilecek Gündem
Kurban Bayramı sürecinde yakalanan 881 düzensiz göçmen sınır dışı edilecek
Karabük’te çarpışan iki otomobil takla attı: 1 ölü, 5 yaralı Yerel Haberler
Karabük’te çarpışan iki otomobil takla attı: 1 ölü, 5 yaralı
Avusturya Polonya maçında kazanan Halil Umut Meler Spor
Avusturya Polonya maçında kazanan Halil Umut Meler
Isparta’da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı Yerel Haberler
Isparta’da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Kaçak define kazısı felaketle sonuçlandı Gündem
Kaçak define kazısı felaketle sonuçlandı
Avusturya Polonya'yı perişan etti Spor
Avusturya Polonya'yı perişan etti