Kandıra’da kıyıya vuran ceset şoke etti

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde sahile vuran bir kadın cesedi, vatandaşları dehşete düşürdü.

KAYNAK: DHA
Kandıra’da kıyıya vuran ceset şoke etti

DHA'nın haberine göre; cesedin baş, el ve ayakları olmadığı ve uzun süre önce öldüğü tespit edildi. Kadının kimliği henüz belirlenemedi.

Cesedi sahilde gezenler buldu

Olay, Pınarlı Mahallesi Sardala Koyu’nda saat 14.20 sıralarında meydana geldi. Sahilde gezerken kıyıya vuran cesedi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ceset otopsi için morga kaldırıldı

Ekipler, olay yerinde yaptıkları incelemede, cesedin baş, el ve ayakları olmayan bir kadına ait olduğunu ve uzun süredir suda olduğunu belirledi. Ceset, olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. Kadının kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

Öne Çıkanlar
Beşiktaş'ta Süleyman Seba'yı mezarında ters döndürecek skandalı Gürel Yurttaş açıkladı
Beşiktaş'ta Süleyman Seba'yı mezarında ters döndürecek skandalı Gürel Yurttaş açıkladı
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Türkiye’den savaştaki Suriyelilere 40 bin adet Viagra
Türkiye’den savaştaki Suriyelilere 40 bin adet Viagra
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
Son Haberler
Hataylı balıkçılar ‘vira bismillah’ dedi Güncel
Hataylı balıkçılar ‘vira bismillah’ dedi
Malatya’da 15 katlı 9 bina eş zamanlı patlatıldı. Görüntüler savaş meydanından çekilmiş gibiydi Güncel
Malatya’da 15 katlı 9 bina eş zamanlı patlatıldı. Görüntüler savaş meydanından çekilmiş gibiydi
Polisin "dur" ihtarına uymayan otomobil takla attı Güncel
Polisin "dur" ihtarına uymayan otomobil takla attı
İngiltere resmen ilan etti: Wagner terör örgütü Dünya
İngiltere resmen ilan etti: Wagner terör örgütü
Beşiktaş'ta Süleyman Seba'yı mezarında ters döndürecek skandalı Gürel Yurttaş açıkladı Spor
Beşiktaş'ta Süleyman Seba'yı mezarında ters döndürecek skandalı Gürel Yurttaş açıkladı
Gökhan Abur kimdir? Neden öldü aslen nereli? Keşfet
Gökhan Abur kimdir? Neden öldü aslen nereli?