Kandıra’da kıyıya vuran ceset şoke etti

DHA'nın haberine göre; cesedin baş, el ve ayakları olmadığı ve uzun süre önce öldüğü tespit edildi. Kadının kimliği henüz belirlenemedi.

Cesedi sahilde gezenler buldu

Olay, Pınarlı Mahallesi Sardala Koyu’nda saat 14.20 sıralarında meydana geldi. Sahilde gezerken kıyıya vuran cesedi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ceset otopsi için morga kaldırıldı

Ekipler, olay yerinde yaptıkları incelemede, cesedin baş, el ve ayakları olmayan bir kadına ait olduğunu ve uzun süredir suda olduğunu belirledi. Ceset, olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. Kadının kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.