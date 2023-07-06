'Kanıt' dizisinin yönetmeni Cem Sürücü hayatını kaybetti

'Kanıt' dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran 45 yaşındaki ünlü yönetmen Cem Sürücü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

'Kanıt' dizisinin yönetmeni Cem Sürücü hayatını kaybetti

Sanat dünyası, 45 yaşındaki ünlü yönetmen Cem Sürücü'nün vefat haberiyle büyük üzüntü yaşıyor.

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Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Kanal D ekranında 2010-2013 yılları arasında yayınlanan, başrolünü Engin Benli ve Deniz Celiloğlu'nun paylaştığı, hikayelerini Sevil Atasoy'un ve senaryosunu Ahmet Saatçioğlu'nun kaleme aldığı dönemin popüler dizisi 'Kanıt'ın yönetmeni Cem Sürücü, hayatını kaybetti.

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2004 yılında 'Adı Aşk Olsun' adlı diziyle mesleğe adım atan yönetmen Sürücü'nün diyabet hastası olduğu ancak ilaçlarını kullanmayı reddettiği için tedavi altında olduğu haberi duyulmuştu. Tedavi gördüğü Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde şeker komasına giren yönetmen Sürücü'nün vefat haberi dün akşam geldi.

1978 yılında İstanbul'da dünyaya gelen yönetmen Sürücü'nün bugün, İzmir Karşıyaka Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

CEM SÜRÜCÜ KİMDİR?

1978 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Cem Sürücü, 9 Eylül Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunudur.

2004 yılında 'Adı Aşk Olsun' adlı dizi ile ilk kez kamera arkasına geçen Sürücü, 2010-2013 yılları arasında yönetmenliğini yaptığı 'Kanıt' dizisiyle adını duyurdu.

Cem Sürücü; 'Aşk Kaç Beden Giyer', 'Tatlı Bela', 'Bekarlığa Feda', 'Dede Korkut Hikayeleri' ve 'Erkek Tarafı' gibi birçok projeye imza attı.

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