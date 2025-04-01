Kanser riskini azaltmanın 5 altın kuralı! Uzmanlar anlattı

Kanser, dünya genelinde milyonlarca insanın hayatını tehdit eden bir sağlık sorunu olmaya devam ediyor. Ancak bilim insanları ve uzmanlar, bu hastalığı önlemenin yolunun günlük yaşam alışkanlıklarından geçtiğini vurguladı.

Sigara ve alkolü terk etmekten obeziteyle mücadele etmeye, düzenli egzersizden sağlıklı beslenmeye kadar atılacak adımlar, kanser riskini önemli ölçüde düşürebilir.

Uluslararası araştırmalar ve alanında önde gelen isimlerin görüşleriyle desteklenen bu tavsiyeler, sağlıklı bir geleceğin kapısını araladı.

İşte uzmanların kanserle mücadelede önerdiği hayat kurtaran stratejiler!

-Sigara ve Alkol: En Büyük Düşmanlar

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) 2023 raporuna göre, sigara kullanımı dünya genelinde kanser kaynaklı ölümlerin %22’sinden sorumlu.

Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu’ndan Prof. Dr. Walter Willett, “Sigara, akciğer kanserinin bir numaralı nedeni olmasının yanı sıra ağız, boğaz ve pankreas kanseri riskini de katlıyor. Alkol ise karaciğer ve meme kanseriyle doğrudan bağlantılı. Bunlardan uzak durmak, kanserle mücadelede ilk ve en etkili adım” dedi.

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Araştırmalar, sigarayı bırakan bireylerde kanser riskinin 10 yıl içinde %50’ye kadar azaldığını ortaya koydu.

-Obeziteyle Savaş: Hareket Hayattır

Obezite, kanser riskini artıran bir diğer önemli faktör olarak öne çıktı. İngiltere’deki Reading Üniversitesi’nden Dr. Gunter Kuhnle, fazla kilonun hormonal dengesizliklere yol açarak meme, rahim ve kolon kanseri riskini artırdığını belirtti.

The Lancet dergisinde 2022’de yayımlanan bir çalışma, obezitenin kanser vakalarının %10’unu tetiklediğini gösterdi.

Kuhnle, “Hareketsiz yaşam, modern dünyanın en büyük tehditlerinden biri. Haftada en az 150 dakika orta tempolu egzersiz, obeziteyi frenleyip kanser riskini düşürebilir” diye ekledi.

-Beslenme Düzeni: Sofranız Kanserle Savaşsın

Sağlıklı beslenme, kanserden korunmada kritik bir rol oynuyor. ABD’li beslenme uzmanı Dr. Michael Greger, bitki temelli bir diyetin kanser riskini azalttığını vurguladı.

Greger, “Lif açısından zengin gıdalar, antioksidanlarla dolu meyve ve sebzeler bağırsak ve meme kanserine karşı koruyucu bir kalkan oluşturuyor” dedi.

2023’te Nutrients dergisinde yayımlanan bir araştırma, işlenmiş gıdalar ve kırmızı et tüketiminin kolon kanseri riskini artırdığını, buna karşın tam tahıllar ve yeşil yapraklı sebzelerin bu riski azalttığını kanıtladı.

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-Egzersiz: Yaşam Tarzı Olarak Benimsenmeli

Fiziksel aktivite, kanserle mücadelede vazgeçilmez bir unsur. Oslo Üniversitesi’nden Prof. Dr. Rune Blomhoff, düzenli egzersizin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve kanser hücrelerinin çoğalmasını baskıladığını ifade etti.

“Haftada 3-4 kez yapılan 30 dakikalık bir yürüyüş bile, meme ve kolon kanseri riskini %20 oranında düşürebilir” diyen Blomhoff, egzersizin stres hormonlarını azaltarak vücudun savunma mekanizmasını desteklediğini belirtti.

2021’de British Journal of Sports Medicine dergisinde yer alan bir çalışma, bu görüşü doğrulayarak egzersizin kanser önlemede “doğal bir ilaç” olduğunu ortaya koydu.

-Tarama ve Aşılama: Toplum Bilinci Şart

Kanserle mücadelede erken teşhis ve önleme programları hayati önem taşıyor.

Kore’de Seoul National University’den Prof. Dr. Min-Jung Kim, HPV ve hepatit aşılarının rahim ağzı ve karaciğer kanserini önlemede etkili olduğunu söylüyor.

Kim, “Toplumların bu konuda bilinçlendirilmesi ve tarama programlarına katılımın artırılması gerekiyor. Erken teşhis, kanserle savaşta en büyük silahımız” dedi.

WHO, 2030’a kadar tarama ve aşılama politikalarıyla kanser ölümlerinin %30’unun önlenebileceğini öngördü.

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UZMANLARDAN ORTAK ÇAĞRI: ŞİMDİ HAREKETE GEÇİN

Uzmanlar, kanser riskini azaltmanın bireysel ve toplumsal bir sorumluluk olduğuna dikkat çekti.

Prof. Dr. Willett, “Bu değişiklikler bir gecede mucize vaat etmez, ancak tutarlı bir şekilde uygulandığında hayat kurtarır” diyerek bireyleri yaşam tarzlarını gözden geçirmeye davet etti.