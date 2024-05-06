Kanser tedavisi gören asker hayatını kaybetti

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı’nda görev yapan 43 yaşındaki Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Yusuf Demirci, 2021 yılında kolon kanseri tedavisi görmeye başlamıştı.

Evli ve 2 çocuk babası olan Demirci, Kayseri Şehir Hastanesi’nde yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Yusuf Demirci’nin cenazesi Kayseri İl Jandarma Komutanlığı’nda yapılan törenin ardından memleketi olan Kırşehir’in Kaman ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine Vali Yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, jandarma ve emniyet personelinin katıldığı aktarıldı.