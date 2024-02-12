Kanser teşhisi konan ABD Savunma Bakanı yeniden hastaneye kaldırıldı

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin hastaneye kaldırıldı. Geçtiğimiz yıl Aralık ayında prostat kanseri teşhisi konulmasının ardından ameliyat olan ve Ocak ayının sonlarında yeniden görevine dönen 70 yaşındaki Austin’in “acil bir mesane sorunu” nedeniyle dün yerel saatle 14.20’de hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Pentagon’dan yapılan açıklamada, Virginia eyaletindeki Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi’nde yapılan testler sonucu Austin’in yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü aktarılırken, Savunma Bakanı'nın görevlerini Yardımcısı Kathleen Hicks'e devrettiği kaydedildi. Bakan Austin’in hastanede ne kadar süre kalacağı ise duyurulmadı.

Austin’in doktorları, prostat kanseri olan Austin’in yaşadığı mesane sorununun iyileşme sürecine etki etmesinin beklenmediğini vurgulayarak, “Hastalığın seyri mükemmel gidiyor” dedi.



TEDAVİ İÇİN 22 ARALIK’TA AMELİYAT OLMUŞTU

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, prostat kanseri tedavisi için geçtiğimiz yıl 22 Aralık’ta ameliyat olmuştu. Austin, 1 Ocak'ta ise, “şiddetli karın, kalça ve bacak ağrısı ile mide bulantısı dahil” farklı komplikasyonlar nedeniyle yeniden hastaneye yatırılmış ve idrar yolu enfeksiyonu geçirdiği tespit edilmişti. İki hafta boyunca hastanede kalan Austin, tedavisinin ardından 15 Ocak’ta taburcu olmuştu.