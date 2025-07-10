Kansere karşı doğal kalkan olan mucize meyve! Uzmanlar anlattı

Böğürtlen, hem lezzeti hem de sağlık açısından sunduğu faydalarla doğanın en değerli armağanlarından biri olarak öne çıktı.

Antioksidan, vitamin ve mineral bakımından zengin bu mor renkli meyve, kanser önlemeden kalp sağlığını desteklemeye kadar birçok alanda etkili.

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, böğürtlenin sağlık üzerindeki çarpıcı etkilerini bir kez daha gözler önüne serdi.

KANSERE KARŞI DOĞAL BİR KALKAN: ELLAGİC ASİT

Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Turan Karadeniz, böğürtlenin kanserle mücadeledeki potansiyeline dikkat çekerek, “Yapılan laboratuvar çalışmaları, böğürtlendeki ellagic asidin kanser ve tümör hücrelerinin büyümesini engellediğini gösteriyor. Bu, böğürtleni kansere karşı doğal bir koruyucu yapıyor” dedi.

Karadeniz. Ellagic asit, böğürtlenin antioksidan özelliklerinin temel taşlarından biri.

Journal of Agricultural and Food Chemistry’de yayımlanan bir araştırma, bu bileşenin kanser hücrelerinin çoğalmasını yavaşlattığını ve apoptozu (hücre ölümü) teşvik ettiğini ortaya koydu.

ANTİOKSİDAN DEPOSU: SERBEST RADİKALLERE KARŞI SAVAŞÇI

Böğürtlen, antosiyaninler ve polifenoller gibi güçlü antioksidanlarla dolu. Harvard T.H. Chan School of Public Health’ten beslenme uzmanı Dr. Walter Willett, “Böğürtlen gibi renkli meyveler, serbest radikallerin neden olduğu hücre hasarını azaltarak kronik hastalıkların riskini düşürüyor” dedi.

Antioksidanlar, vücuttaki oksidatif stresi nötralize ederek kanser, kalp hastalıkları ve yaşlanma gibi sorunlara karşı koruma sağladı.

Nutrients dergisinde yayımlanan bir çalışma, böğürtlenin antioksidan kapasitesinin yaban mersini ve çilekle yarıştığını gösterdi.

VİTAMİN VE MİNERAL ZENGİNLİĞİ

Böğürtlen, C vitamini, K vitamini, E vitamini, folat ve manganez gibi temel besin maddeleriyle dolu.

Bir fincan böğürtlen, günlük C vitamini ihtiyacının yaklaşık %50’sini karşılıyor. Cleveland Clinic’ten diyetisyen Dr. Laura Jeffers, “C vitamini bağışıklık sistemini güçlendirirken, K vitamini kemik sağlığını destekliyor. Böğürtlen, düşük kalorili olmasına rağmen besin değeriyle tam bir sağlık bombası” dedi.

Ayrıca, yüksek lif içeriği sayesinde böğürtlen sindirim sistemini düzenliyor, kabızlığı önlüyor ve kalp sağlığını destekledi.

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KALP SAĞLIĞI VE BEYİN FONKSİYONLARI

Böğürtlenin antosiyanin içeriği, kalp damarlarını koruyarak kardiyovasküler hastalık riskini azaltıyor.

American Journal of Clinical Nutrition’da yayımlanan bir çalışma, antosiyaninlerin kan basıncını düşürdüğünü ve damar sağlığını iyileştirdiğini gösterdi. Ayrıca, nörolog Dr. David Perlmutter, böğürtlenin beyin sağlığına olan katkılarına dikkat çekti:

“Antosiyaninler, beyne giden kan akışını artırarak hafızayı ve bilişsel işlevleri destekliyor.”

Bu özellik, böğürtleni Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıklara karşı potansiyel bir koruyucu yaptı.

CİLT SAĞLIĞI VE YAŞLANMA KARŞITI ETKİ

Böğürtlenin C vitamini ve E vitamini içeriği, cilt sağlığını koruyor ve yaşlanma belirtilerini azalttı.

Londra’daki King’s College’dan dermatolog Dr. Emma Wedgeworth, “Böğürtlenin antioksidanları, kollajen üretimini destekleyerek cildin elastikiyetini artırıyor ve UV hasarına karşı koruma sağlıyor” dedi.

Journal of Cosmetic Dermatology’de yayımlanan bir çalışma, böğürtlen özlerinin ciltteki oksidatif hasarı azalttığını doğruladı.

BÖĞÜRTLEN TÜKETİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Böğürtlenin faydaları saymakla bitmese de, bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara yol açabilen salisilat içeriği bulundu.

Dr. Jeffers, “Böğürtlene karşı hassasiyeti olanlar, tüketmeden önce doktorlarına danışmalı” uyarısında bulundu. Ayrıca, antioksidan takviyeleri yerine doğal besinlerden alınmasının daha güvenli olduğu vurgulandı.

DOĞAL VE LEZZETLİ BİR SEÇENEK

Böğürtlen, taze olarak tüketilebildiği gibi smoothie’lere, salatalara, reçellere ve tatlılara da lezzet kattı.

Beslenme uzmanları, böğürtlenin faydalarından tam anlamıyla yararlanmak için organik ve taze olanlarının tercih edilmesini önerdi.

Doğanın bu küçük mor hazinesi, hem damakları şenlendiriyor hem de sağlığı destekledi.