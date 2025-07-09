Müthiş Türkler kanser tedavinde çığır açacak! Küba'daki uygulamalara benziyor! O hayvanın zehriyle şifa dağıtacaklar

Dr. İlker Mamur'un öncülüğünde geliştirilen akrep zehri temelli özel gıda takviyesi, kanser tedavi sürecinde bağışıklığı destekleyerek hastaların yaşam kalitesini artırdı.

Klinik ortamda uygulanan bu doğal takviye, 4,5 yıl süren bilimsel gözlem ve deneyim sonucu hayata geçirildi.

Ankara'da bulunan Dr. İlker Mamur liderliğinde yürütülen çalışmalar, Küba'daki uygulamalara benzerlik gösterse de, ciddi yan etkiler oluşturmadan çok daha etkili sonuçlar vadetti.

AKREP ZEHRİNDEKİ PEPTİTLERİN GÜCÜ

Formülün temelini, akrep zehrinde doğal olarak bulunan bazı protein ve peptitlerin bağışıklık sistemiyle etkileşimi oluşturuyor. Bu bileşenler, klinik değerlendirmelerde iltihabi yanıtı azaltma, bağışıklığı destekleme ve hücre yenilenmesini tetikleme gibi etkilerle dikkat çekti.

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Klinik uygulamalarında bu özel takviyenin, kanser hastalarında tedavi sürecine destek olarak, halsizlik ve yorgunluğun hafiflemesi, bağışıklık sisteminin korunmasına katkı, kemoterapiye bağlı yan etkilerin azalması ile ağrı, iştah kaybı ve uyku bozukluklarında iyileşme sağladığı belirtildi.

Dr. Mamur, "Bu destekleyici uygulama, hastaların yaşam kalitesini artırmada önemli bir rol oynuyor. Ancak her bireyin ihtiyacı farklı olduğundan uygulama yalnızca hekim kontrolünde ve kişiye özel planlamayla yapılmaktadır" dedi.

SATIŞI YOK, YALNIZCA KLİNİK UYGULAMA

Bu özel formül, şeker, kolajen ve ardıç katranı gibi doğal içeriklerle desteklenerek kontrollü dozlarda uygulanıyor. Ürün sadece ilgili klinikte kullanılıyor, satışı veya evde kullanımı bulunmadı.

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Laboratuvar çalışmaları halen devam ederken, temel hedefin insan sağlığına saygılı, yan etkisiz ve bilimsel temellere dayalı bir destek mekanizması kurmak olduğu belirtildi.

Dr. Mamur, "Doğal olanla bilimin dengesini koruyarak ilerlemek istiyoruz" diyerek bu alandaki kararlılıklarını vurguladı.