Kansere yakalanma riski olan meslekler belli oldu! Uzmanlardan hayat kurtaran öneriler

İngiltere’nin en büyük işçi sendikalarından GMB’nin son araştırması, bazı meslek gruplarında mesane kanseri riskinin diğerlerine göre belirgin şekilde yüksek olduğunu ortaya koydu.

Sağlık çalışanları, sürücüler, temizlik görevlileri, boyacılar, kuaförler ve gıda üretim işçileri, iş yerlerinde karşılaştıkları kimyasal maddeler nedeniyle mesane kanserine yakalanma riskiyle karşı karşıya. Bu çarpıcı bulgular, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin önemini bir kez daha gündeme taşıdı.

BİLİMSEL BULGULAR NE DİYOR?

GMB sendikasının son üç yılda mesane kanseri vakalarını incelediği çalışma, İngiltere’de her yıl yaklaşık 10.500 yeni mesane kanseri vakası teşhis edildiğini ve bu vakaların yüzde 6’sının iş yerinde maruz kalınan kanserojen maddelerle bağlantılı olduğunu gösterdi.

Cancer Research UK verilerine göre, mesane kanseri erkeklerde en sık görülen yedinci, kadınlarda ise on yedinci kanser türü. Her yıl 5.600 kişi bu hastalık nedeniyle hayatını kaybediyor, bu da mesane kanserini kansere bağlı ölümlerde dokuzuncu sıraya yerleştirdi.

İngiltere’deki Leicester Üniversitesi’nden onkoloji uzmanı Prof. Dr. Anne Kiltie, mesane kanserinin iş yerinde kimyasal maddelere maruziyetle güçlü bir bağlantısı olduğunu belirterek, “Boya maddeleri, kauçuk ve metal işleme dumanları gibi kimyasallar, mesane kanseri riskini artırıyor. Özellikle boyacılar ve kuaförler, bu maddelere uzun süre maruz kalıyor” dedi.

Araştırmalar, bu kimyasalların mesane kanseri vakalarının yaklaşık yüzde 6’sını tetiklediğini ortaya koyudu.

YÜKSEK RİSK ALTINDAKİ MESLEKLER

GMB’nin The Mirror gazetesinde yayımlanan raporuna göre, aşağıdaki meslek grupları mesane kanseri riski açısından öne çıktı:

Sağlık Çalışanları: Sterilizasyon kimyasalları ve ilaçlara maruziyet, riski artırıyor.

Sürücüler: Egzoz dumanları ve dizel yakıt kimyasalları, uzun süreli maruziyette tehlike yaratıyor.

Temizlik Görevlileri: Temizlik ürünlerinde bulunan amonyak ve diğer kimyasallar risk faktörü.

Boyacılar: Boya incelticiler ve solventler, mesane kanseriyle bağlantılı.

Kuaförler: Saç boyaları ve ağartıcılar, özellikle uzun süreli çalışanlarda riski artırıyor.

Gıda Üretim İşçileri: Gıda işleme süreçlerinde kullanılan bazı kimyasallar, kanserojen etkiye sahip.

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UZMANLARDAN UYARI: ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR

Mesane kanserinin en yaygın belirtisi, ağrısız idrarda kan görülmesi. Diğer belirtiler arasında sık idrara çıkma, idrar yaparken yanma, kasık veya bel ağrısı, bacaklarda ödem ve istemsiz kilo kaybı yer aldı.

İngiltere’deki King’s College Hastanesi’nden ürolog Dr. Jo Cresswell, “Mesane kanseri erken evrede teşhis edildiğinde tedavi şansı oldukça yüksek. İdrar tahlili, ultrason, bilgisayarlı tomografi ve sistoskopi gibi yöntemler, erken tanıyı kolaylaştırıyor” dedi.

ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi’nden kanser araştırmacısı Dr. Bert Vogelstein, iş yerinde kimyasal maruziyetin azaltılmasının önemine dikkat çekti:

“İş yerlerinde uygun havalandırma, koruyucu ekipman ve düzenli sağlık taramaları, bu riski önemli ölçüde düşürebilir.”

Vogelstein, özellikle sigara içen çalışanlarda kimyasal maruziyetin riski katladığını vurguluyor, çünkü sigara kullanımı mesane kanseri vakalarının yaklaşık yüzde 45’inden sorumlu.

Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC), mesleki kanserlerin tüm kanser vakalarının yüzde 2-20’sini oluşturduğunu ve akciğer, mesane kanseri ve löseminin mesleki maruziyetle bağlantılı başlıca kanser türleri olduğunu belirtti.

KORUNMA YOLLARI VE ÖNERİLER

Uzmanlar, riskli meslek gruplarında çalışanların korunması için şu önerilerde bulundu:

Kişisel Koruyucu Ekipman: Maske, eldiven ve koruyucu giysiler, kimyasal maruziyeti azaltabilir.

Havalandırma Sistemleri: İş yerlerinde etkili havalandırma, kanserojen buharların birikmesini önler.

Düzenli Sağlık Taramaları: Erken teşhis için periyodik kontroller hayati önem taşıyor.

Sigara Kullanımının Azaltılması: Sigara, kimyasal maruziyetin kanser riskini artıran en büyük faktörlerden biri.

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İŞ SAĞLIĞI ÖNLEMLERİ HAYAT KURTARIR

Mesane kanseri, erken teşhisle tedavi edilebilir bir hastalık olsa da, iş yerinde kimyasal maddelere maruz kalan meslek grupları için risk ciddi bir tehdit oluşturdu.

GMB’nin araştırması, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Uzmanlar, hem çalışanların hem de işverenlerin bu risklere karşı bilinçlenmesi ve koruyucu önlemleri hayata geçirmesi gerektiğini vurguladı.

Mesane kanseriyle mücadelede, iş yerlerinde alınacak basit ama etkili adımlar, binlerce hayatı kurtarabilir.