Kanseri önlüyor kalbi koruyor. Hasadı yapıldı tarlada kilosu 40 markette 89 TL

İHA'nın haberine göre, Elazığ’da Uluova bölgesine özgü, tadı ve aromasıyla yöre halkının vazgeçilmezi olan çilekte son hasatlar devam ediyor. Yaz mevsimin rekoltesi az olmasına rağmen sonbahar mevsiminde de ürün alınan çilekte son hasada girildi.

Sabah erken saatlerde mesaiye başlayan işçiler, toplanan çilekleri, Elazığ bölgesinde bulunan alıcılara teslim ediyor. Yazın 25 liradan satılan çilekler güz mevsiminde 40 ila 50 lira arasında satılıyor.

Çilek üreticisi Necati Karataş, ''Mart ayında başladığımız çilek hasadı güz döneminde halen devam ediyor. Rekolte azalsa da çilek hasadına devam ediyoruz. Mümkün oldukça kaliteli çilek üretmeye çalışıyoruz. Bu da müşterilerimiz tarafından taktir ediliyor. Müşterilerin olumlu geri dönmesi bizleri de mutlu ediyor" dedi.

Karataş "Çileğin kilosu şu anda 40 ile 50 lira arasında değişiyor. Üretim az olduğu için talep fazla. Burada ürettiğimiz çilekleri genelde Elazığ bölgesinde kalıyor. Eş dost ve akrabalarımıza da gönderiyoruz. Şu anda 4 kişi ile çilek hasadını gerçekleştiriyoruz. Çilek sezonunda ise 10 kişiyi buluyor. Üretim az olduğu için dolayısıyla çalışanlarımız da az. Hasat don olana kadar devam edecek. Kasım ayının 20’sine kadar açık alanda ocak ayının sonuna kadar da örtü altında devam ediyoruz” dedi.

ÇİLEĞİN FAYDALARI

Güçlü bir antioksidan özelliği olan çilek kalp sağlığını koruyan yapısıyla dikkat çeken bir meyve türü. Kan şekerinin de düşürülmesine yardımcı olan çileği uzun süre tüketerek kalp sağlığınızı dış etkenlere karşı koruyabilirsiniz.

KANSERİ ÖNLÜYOR

Çilek içeriğinde yer alan antioksidan etkisi yaratan tüm besin değerleri kansere karşı güçlü bir savunma mekanizması oluştururlar. Günlük olarak çilek tüketmeniz halinde kanser hücrelerinde belirli bir oranda azalma meydana gelecektir.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR

Çileğin faydaları arasında bağışıklık sistemini güçlendirmesi de yer alır. Düzenli çilek tüketimi yapmak vücudu enfeksiyonlara ve zararlı mikroorganizmalara karşı uzun süreli koruyacaktır.

GÖZÜ KAYA GİBİ YAPIYOR

Göz ile ilgili birçok farklı sağlık sorununun tedavisinde çilek kullanımı yapmak mümkündür. Göz kuruluğu, optik sinirlerin zarar görmesi, görme kusurları ve göz enfeksiyonlarının önlenmesinde çilek oldukça önemli bir role sahiptir. Çileğin faydalarından yararlanmanız halinde çeşitli faktörlere bağlı olarak gelişen bu sağlık sorunlarından uzak durabilirsiniz.

TANSİYONU DÜŞÜRÜYOR

Yüksek tansiyon(hipertansiyon) tedavi edilmediği takdirde çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Çilek içeriğinde yer alan potasyum, kan damarlarının sertliğini azaltmaya yarayan bir faktördür. Bu durum kan basıncının ve doğal olarak da yüksek tansiyonun düşürülmesinde etkili olur.

KİLO VERDİRİYOR

Sağlıklı bir biçimde kilo kaybetmek hem de lezzetli tatlardan vazgeçmek istemiyorsanız çileğin faydalarından yararlanabilirsiniz. Kilo vermeye yardımcı olan çilek tüketimi ile iştahınız azalacak, metabolizmanız daha hızlı bir biçimde çalışacaktır.

CİLDİ TEMİZLER

Ciltteki ölü hücreleri yok etmeye yarayan çileğin faydalarından birisi cilt sağlığını korumasıdır. Yoğun C vitamini içermesi sebebi ile çilek, cildi temizleyeme ve koruma gibi faktörlere sahip bir meyvedir. Cilt üzerindeki faydalarından yararlanabilmek için çileği bir kabın içinde ezip, üzerine bir miktar bal karıştırıp cildinize sürebilirsiniz. 15 dakika bekledikten sonra cildinizi temizleyerek, daha sağlıklı ve parlak bir cilde sahip olabilirsiniz.