Cennet meyvesi 3 köyün geçim kaynağı. Kanseri durduruyor 15 TL'den satılıyor

Bilecik'te 7'den 70'e herkes, 'Cennet Hurması'nın hasadı başladı. Üç köyde bin dönümlük bahçede yetişen hurma tüm köyün geçim kaynağını oluşturuyor. Kansere "Dur" diyen hurma tarlada 15 TL'den satılıyor.

KAYNAK: İHA
Cennet meyvesi 3 köyün geçim kaynağı. Kanseri durduruyor 15 TL'den satılıyor

İHA'nın haberine göre, Bilecik merkeze bağlı, Küplü, Başköy ve Bekdemir köylerinde bin dönümlük bahçede yetişen 'Cennet Hurması' hasadı başladı.

Hemen hemen 1 hafta sürecek olan hasat için gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine kim varsa seferber oldu. Bu köylerin yüzde 70'inin geçim kaynağı olan hurma hasadında bu yıl yüzler güldürmedi.

Küplü Köyü Muhtarı Hüseyin Demirbaş, Küplü, Başköy ve Bekdemir geçen seneye nazaran daha az rekolte aldıklarını anlatarak, "Geçen sene bin tonun üzerindeydi bu sene ise 200-220 ton hurma rekoltemiz var. Bu toplam, ortalama 400 çiftçiden toplanan hurmalar. Fiyatlar bu sene 15 ila 20 lira arasında seyretti. Kalite bazında hurmamız gayet güzel, Türkiye’nin her tarafından talep var" dedi.

"KIRAĞI VURDU"

Demirbaş "Şimdi görmüş olduğunuz gibi elimde hafif bereli bir hurmamız var. Biz bu bereli hurmaları kurutmada kullandığımız için yani geri dönüşüm diye adlandırabiliriz. Bu sene kuru hurmanın fiyatı 150-200 lira arasında geziyor. Bunun yanında pestil yapıyorlar, cipsini yapıyorlar. Türkiye’nin her tarafından talep var yani. En çok İstanbul var, Ankara var, Antalya’ya gidiyorlar. Mesela İstanbul sosyetesinde kuru hurmayı kahvenin yanında veriyorlar. Antalya tarafında da aynı şekilde. Bursa tarafına da gidiyor" diye konuştu.

Demirbaş açıklamasının devamında, "Bu sene rekolte düşmesinin sebebi kırağına yakalandık. Belirli bir bakımı oluyor hurmanın. Zaten hava durumunu takip eden çiftçilerimiz kırağıya yakalanmazlar. Çünkü ertesi sabah eğer kırağı varsa hava durumunda bahçenin bir başına bir de sonuna saman yakıyorlar o geceyi atlatıyorlar. Bu sene maalesef yakalandılar diyebilirim" dedi.

FAYDALARI SAY SAY BİTMİYOR

Cennet hurması yüksek miktarda kalsiyum içeren bir meyvedir. İçeriğindeki yüksek orandaki kalsiyum nedeniyle kemik yapısının güçlenmesini sağlar. İskelet sisteminin sağlığında önemli bir rol oynar.

Magnezyum, demir, C vitamini ve kalsiyum barındırması sebebiyle gebelik döneminde tüketilebilecek meyveler arasındadır. Annenin sağlığını korurken bebeğin gelişimine de katkı sunar. Gebelikte meydana gelebilecek sindirim sorunlarının da önüne geçer.

Antioksidan özellikleri sayesinde bağışıklığı güçlendirerek hastalıklarla savaşmayı kolaylaştırır. Aynı zamanda yüksek C vitamini içeriği de bağışıklığı desteklemesini sağlar.

Lifli bir gıda maddesidir. Bu nedenle bağırsak sağlığı için önemli bir besindir. Sindirim sistemini düzenleyerek kabızlığın önüne geçer.

Kan basıncını düzenleyerek ani tansiyon yükselmelerinin ve düşüşlerinin önüne geçer.

İçeriğindeki A vitamini nedeniyle göz sağlığını destekler, görme yetisini güçlendirir.

Yüksek antioksidan özellikleri sayesinde kansere karşı koruyucu görevini üstlenir. Vücutta oluşan ve oluşabilecek tümörlerle savaşabilir.

Cennet hurmasında stresle savaşan mineraller ve antioksidan maddeler bulunur. Bunun sonucunda da stresi azaltarak mutluluk hormonu salgılanmasını sağlar.

Vücutta oluşmuş iltihapları yok eder ve iltihap oluşumunun önüne geçer.

Cennet hurmasında bağışıklığı destekleyen beta karoten maddesi bulunmaktadır. Bu nedenle vücut direncini artırır ve yorgunluğun önüne geçer.

İçeriğindeki anti oksidan maddeler yaşlanmayı geciktirici etkide bulunur. Bu antioksidan maddeler cilt sağlığı için de oldukça önemlidir. Ciltteki kusurların giderilmesine, cildin yenilenerek yaşlanma etkilerinin azalmasına yardımcı olur.

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