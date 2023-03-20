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Kansere karşı savaşmak için domates yiyin

ABD’de kanser araştırmalarını sürdüren Prof.Dr. Ömer Küçük kanserin önlenmesinde en önemli konunun fiziki aktivite olduğunu belirtti, domatesin kansere karşı olan mücadelesini anlattı.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 07:13
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Kanserle savaşmak için domates yiyin

Kansere karşı savaşmak için domates yiyin
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“Bol yürüyüş yapmak, fiziksel aktivite olarak çok önemli. Vücut ağırlığının fazla olmaması gerekir. Bunun dışında beslenme de çok önemli. ‘Beslenme’ dediğimiz şey; fazla sebze ve meyve yemek. Şekerli ve unlu yiyeceklerden kaçınmak da önemli.” diye bilgilendirmede bulunan Prof.Dr. Ömer Küçük sözlerine şunları ekleyerek uyarılarda bulundu:

“Domates ayrıca over, böbrek ve meme kanserini de önlüyor. Daha önce yaptığımız araştırmalarda prostat kanserine karşı önleyici etkisini göstermiştik. Daha sonra yapılan araştırmalarda domatesin diğer kanserlerin önlenmesinde de faydalı olduğunu gördük. Örneğin; meme kanserinde faydası olduğu yayınlandı. Son zamanlarda hayvanlar üzerinde yaptığımız çalışmalarda domatesin aynı zamanda over kanserine ve rahimdeki miyopları önleyici etkisi olduğunu da gösterdik. Böbrek ve meme kanserine etkisi olduğunu da gösterdik.”

Prof.Dr. Küçük, daha önce 26 prostat kanseri hastayla domateste bulunan ‘lycopen’ adlı maddenin bulunduğu kapsüller vererek, kanser tümörlerinin küçülten araştırmayla adından söz ettirmişti.

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