Kanserli babasını silahla göğsünden vurulmuş halde buldu

Kaynak: İHA
Kanserli babasını silahla göğsünden vurulmuş halde buldu

Karaman’da, kanser hastası 56 yaşındaki bir adam, oğlu tarafından evinde göğsünden silahla vurularak ölü bulundu.

Olay, öğle saatlerinde Koçakdede Mahallesi 378. Sokak’ta bulunan 4 katlı apartmanın 2. katında meydana geldi. Abidin Aslantaş (56), tek başına yaşayan ve kanser tedavisi gören bir kişiydi. Sabah saatlerinde oğlundan mantı almasını istediği belirtilen Aslantaş, öğle saatlerinde evine gelen oğlu tarafından göğsünden tabanca ile vurulmuş halde bulundu.

Olayı gören oğlu durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Sağlık ekipleri ve polislerin olay yerine gelmesiyle yapılan kontrollerde Abidin Aslantaş'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Aslantaş'ın cansız bedeni, ölüm sebebinin belirlenmesi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Avrupa’dan emekli olduğu öğrenilen Aslantaş’ın kanser tedavisi gördüğü ve bir hafta önce hastaneden taburcu olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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