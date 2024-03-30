Kansızlığa (Anemiye) iyi gelen mucize meyve ortaya çıktı

Gülsüm Sundu
Kansızlığa (Anemiye) iyi gelen mucize meyve ortaya çıktı
İnsanların korkulu rüyası olan kansızlık olarak bilinen anemiye iyi gelen döngel meyvesi ortaya çıktı.

Doğal ürünlerin sağlığa faydaları, birçok insanın bu tür ürünleri tercih ettiği bilinmektedir. Bu ürünlerden biri olan döngel meyvesi, dikkat çekici özelliklere sahiptir.

Döngel meyvesinin en önemli faydalarından biri, anemi problemlerine karşı destekleyici olmasıdır. Bu sayede kas aktivitesini korumaya yardımcı olur.

Döngel çayı nasıl yapılır?

Bir litre su ile küçük parçalara ayrılan döngel meyveleri kaynatma kabına eklenir.

Kaynadıktan sonra süzülerek günde 2-3 bardak şeklinde tüketilebilir.

Döngel şurubu nasıl yapılır?

İnce kıyılmış meyveler doğal şekerle homojen bir karışım elde edecek şekilde karıştırılır.

Diğer faydaları:

Yaprakların özünde bulunan flavonoidler ve C vitamini, boğaz ve ağız enfeksiyonlarını engellemede yardımcı olur.

Vücutta yağ birikimini azaltarak kötü huylu kolesterol (LDL) ve trigliserit seviyelerinin düşmesine katkı sağlar.

Damar iç yüzeyinde yağ birikiminin azalmasına ve damar sertleşmesinin önlenmesine yardımcı olur.

Döngel sirkesi, antibakteriyel özelliklere sahiptir ve gıdalardan sıklıkla bulaşabilen Pseudomonas suşlarına karşı koruyucu bir etki gösterir.

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