Kansızsanız ne yapmalısınız?

Bu besinler kansızlığa bire bir iyi geliyor. İşte ayrıntıları...

KAYNAK: Haber Merkezi
Kansızsanız ne yapmalısınız?

Demir yetersizliği anemisinin başta çocuk ve gebe, birçok kişiyi etkilediğini belirten Diyetisen Derya Zünbülcan, önemli bilgiler verdi. İşte kansızlığın önüne geçilmesi için yenilmesi gerekenler…

Demir, vücudumuzda oksijen ve elektron taşınması gibi yaşamsal işlemlerde rol oynayan önemli bir mineraldir. Hayatta kalabilmemiz için gerekli bir mineral olan demir miktarının olması gerekenden az olması halinde demir yetersizliği ile karşılaşılır. Demir eksiliğine bağlı olarak gelişen ve halk arasında ‘kansızlık’ diye tanımlanan demir yetersizliği anemisi günümüzde başta çocuk ve gebe olmak üzere birçok kişiyi etkilemektedir. Yapılan çalışmalarda ülkemizde her iki gebe kadından birinde demir yetersizliği olduğu gösterilmiştir.

DEMİR YETERSİZLİĞİNİN NEDENLERİ

Demir yetersizliği, demirden fakir beslenme, ek besinlere geçiş dönemindeki yanlışlıklar, inek sütü alerjisi, kronik kan kayıpları, demirin emilim ve metabolizmasındaki bozukluklar gibi nedenlerle ortaya çıkar. Tedavi edilmediği takdirde çocuklarda gelişim geriliği, sık hastalanma, okul başarısında düşmeye neden olur. Yetişkinlerde ise aşırı sinirlilik, stres, çarpıntı, enfesksiyonlara yatkınlık gibi yaşam kalitesini azaltan sağlık sorunları ile karşılaşılır. Erken, doğru medikal tedavi ve demirden zengin bir diyet ile yetersizliğe bağlı kötü sonuçlar engellenebilir. Bu yüzden yetersizliği azaltacak kurallara dikkat etmeli, demir deposu besinler beslenme listesine eklenmeli. Diyetisen Derya Zünbülcan şu bilgileri aktardı:

HANGİ BESİNLER DEMİR DEPOSU

Kırmızı et, tavuk eti, balıkların kahverengi kısımları, roka, ciğer, pekmez, yumurta, yeşil mercimek, kuru fasulye, nohut, iç bakla, fındık, badem, ceviz, hindi eti,brokoli, pazı, kuru üzüm, kuru erik, hurma

DEMİR YETERSİZLİĞİ OLANLAR DİKKAT

Demir yetersizliğiniz varsa kırmızı et ile yoğurt birlikte tüketmeyin. Kırmızı etin yanında bol limonlu bir salata tüketin. Limon içerdiği C vitamini ile kırmızı etin içerisindeki demirin emilimini arttıracaktır. Roka, ıspanak gibi koyu yeşil yapraklı sebzeleri günlük olarak tüketin. Salatalarınıza 2 yemek kaşığı haşlamış yeşil mercimek ilave edin. Etin rengi ne kadar koyu ise demir miktarı o kadar fazladır. Kolesterol probleminiz yoksa haftada en az 2 kere kırmızı et tüketmeye gayret edin.

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