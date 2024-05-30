Kanye West ve Bianca'dan yastıklı mesaj

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kanye West ve Bianca'dan yastıklı mesaj

Rapçi Kanye West ve Bianca Censori İtalya'da ortaya çıktı.

Ünlü rapçi Kanye West ve yeni karısı Bianca Censori yine magazin gündemine bomba gibi düştü.

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Marjinal kıyafetleri ve hareketleriyle paparazzilerin peşini bırakmadığı ikili bu kez yastıklarıyla çok konuşulacak. Geçtiğimiz yıl Floransa tatilleri sırasında transparan kıyafetini kucağına aldığı mor yastıkla kapatan 29 yaşındaki Censori, yine benzer görüntüler sergiledi.

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Seçtiği kıyafetlerle eleştirilerin hedefi olan Avusturyalı oyuncu, 46 yaşındaki kocasıyla yine İtalya’nın Floransa kentine gitti ve bu sefer de beyaz yastığını kucağına alarak dolaştı.

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Seksi kıyafetlerini yastıkla kapatan güzel modelin bu hareketi İngiliz beden dili uzmanlarının da dikkatini çekti. Uzmanlar bu hareketin ikilinin ilişkileri hakkında bilgi verdiğini söyledi.

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İkilinin benzer kıyafetler giyerek çok mutlu olduklarını göstermeye çalıştığını söyleyen uzmanlar genç modelin ‘rahatlık’ ve ‘güven’ duygusu içinde olması nedeniyle simgesel olarak yastığı bir aksesuar olarak kullandığını söyledi.

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Sadece külotlu çorap giyen ve üstsüz dolaşan Bianca, göğüslerini yastıkla kapatmayı tercih etmişti.

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