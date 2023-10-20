Kanye West'in Elon Musk'a attığı mesajlar ortaya çıktı

Sosyal medyada sık sık gündem olan şarkıcı Kanye West'in milyarder Elon Musk'a attığı mesajlar ortaya çıktı.

Kanye West'in Elon Musk'a attığı mesajlar ortaya çıktı

Şarkıcı Kanye West'in Twitter'ın (X) CEO'su Elon Musk'a attığı mesajlar ortaya çıktı. 46 yaşındaki West'in Musk'a attığı mesajları, rapçinin arkadaşı ve stilisti Ian Connor paylaştı.

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West'in attığı mesajlarda "Ne zaman konuşacağız? Bana bir şey borçlu değilsin. Benimle bir daha konuşmak zorunda değilsin. Ama eğer konuşursak ilişkimizin doğası değişecek. Ben bipolar değilim. 2002'de yaşadığım bir araba kazası nedeniyle otizm belirtileri gösteriyorum" dediği görülüyor.

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West mesajlarına "Kim'in (Kardashian) çocuklarımı benden uzak tutmasını öylece izleyip, bu konu hakkında bir şey demeyip kendine 'arkadaşım' olduğunu söyleyemezsin. Bu nedenle seyircilerimi senin sallantıdaki platformuna taşıyorum" diye devam etti.

NTV'nin aktardığına göre, Kanye'nin bu mesajları stilistine kasten gönderdiği belirtildi. West, mesajların ekran görüntüsünü gönderirken arkadaşına "Bunları kamuoyuyla paylaş" diyor.

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