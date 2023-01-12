﻿Kaos, kavga, gidişat!!!

2023 seçimlerinin gerginliği siyasetin havasını şimdiden çok ısıttı...

Politik arenadaki kavga giderek büyüyor... En sert kavga milliyetçi kesimde yaşanıyor;

FETÖ'cülük, mafyacılık, ajanlık ve gladyoculuk suçlamaları havada uçuşuyor...

Sinan Ateş'in Ankara'da öldürülmesinin ardından başlayan siyasi cinayetler kaygısı ve perde gerisindeki ağır suçlamalar, AKP, CHP, MHP, İYİ Parti ve Zafer Partisi arasında ayrı ayrı başlayan gerginliği sert kavgalara dönüştürürken, zaten oldukça kritik olan bir seçimin öncesindeki gerilim daha da yükseliyor...

Tuhaf olan ise, bu gerilim tam da CHP'deki özerklik ve bayrağa sansür skandalı, DEVA'daki Türklük tartışmaları ve Erdoğan'ın da "bunlarla mücadele edeceğiz" şeklindeki çıkışının tam ortasında büyüyor!!!

Ahval ve şerait siyasi açıdan kaos içerirken ve ülkedeki politik gerilim büyürken, iktidarın yaptığı maaş zamlarının ardından hem sessizlik, hem de tepkisel açıdan şaşkınlık yaşayan kitleler ise sandıkta ne yapacağını düşünüyor...

Ve siyasetin giderek sertleşen karmaşası her gün yeni bir tartışmanın fitilini ateşlerken, çok hızlı değiştirilen gündem ülkenin sosyo ekomomik çıkmazlarını da ısrarla gözardı ettiriyor...

ZAM, İŞSİZLİK VE ALARM!..

Evet; siyasetin sertleşen karmaşasının, milletin asıl gündemini neredeyse her saat başı değiştirdiği Türkiye'de, milyonlar bir yandan ekmek kavgası, bir yandan da politik atmosferin gerilimi içerisinde boğulurken, sosyo ekonomik açıdan yaşananlar hiç de iyi sinyaller vermiyor...

Hem maaşa-hem piyasaya yapılan zamlar, ancak toplumun alım gücünü sarsmaya devam eden piyasa karmaşası ve yoksulluk- işsizlik buhranının yanısıra, devletin istihdamla ilgili araştırmaları da gidişat konusunda endişeleri büyütüyor;

İşte DİSK tarafından TÜİK verilerinden yararlanarak yapılan hesaplamaya göre, "mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsiz sayısı" Kasım 2022'de 7 milyon 872 bin kişi olarak gerçekleşmiş... Yani, Türkiye'deki resmi işsiz sayısı 8 milyona yaklaşmış...

Araştırmalar gösteriyor ki, son iki yılda koronanın da etkisiyle işsiz sayısı 2,5 milyon artmış...

Çalışanlar ise bir yandan maaşlara, diğer taraftan da gıdadan giyime, elektrikten yakıta kadar her alanda yapılan zamlar yüzünden sıkıntı yaşarken, bazı çalışma alanlarındaki koşullar ise acı tabloyu gözler önüne seriyor...

Baksanıza; Türkiye'de 2022 yılında iş güvencesi olmadan çalışan kuryelerden 58'i kazalarda yaşamını yitirmiş...

Peki, üretimdeki- tüketimdeki açığa, ihalelerdeki çarpıklığa ve devlet harcamalarında giderek büyüyen çelişkiye ne demeli?..

EKMEK KAVGASI BÜYÜRKEN...

AKP iktidarı asgari ücretten emekli maaşına, EYT'lilerden kadro bekleyen sözleşmelilere kadar 20 milyonluk bir kitleyi maaş artışlarıyla etkilemeye çalışırken, maaş zammını fırsat bilen piyasa vurguncularının fahiş fiyat rezaleti ne tuhaf ki engellenemiyor...

Piyasa terörü milleti mahvetmeye devam ediyor ve araştırmalar, zamların önümüzdeki aylarda da durmayacağının işaretini veriyor;

Türkiye Ziraatçılar Derneği yöneticileri, geçen yıl kuru soğana yüzde 314, limona yüzde 202, şekere yüzde 164, una yüzde 129, süte ise yüzde 127 zam yapıldığına dikkat çekerek, "girdiler artmadan fiyatlar düşmeyecek" demiş...

Bu arada, geçen yıl Türkiye'de inek sütü üretimi de yüzde 11 civarında azalmış...

Türkiye'de yatırımcının gözünü de korkutan tarım, hayvancılık ve sanayideki üretim düşüşü sadece süt ve benzerlerinde değil...

TÜİK'e göre 2022'de yıllık bazda sanayi üretimi de yüzde 1.3 azalmış...

İşte sosyo ekonomik açıdan alarmın yükseldiğine dikkat çeken bu konular gazetelere yansırken, İstanbul Borsası verileri, yatırımcıların artık dışarı kaçtığını duyurmuş...

Örneğin geçen yılın Aralık ayında yabancı yatırımcı 1 Milyar 10 milyon dolarlık satış yaparken, 2022 yılındaki toplam kaçış miktarı ise tam 4,5 milyar dolara ulaşmış...

Tüm bu vahim tablodan, çıkmazlardan- açmazlardan yararlananlar da ne yazık ki az değil!..

Bakınız, Kütahya'da yolcu garantili olarak 50 milyon Euro'ya yapılan, ancak yıllık yolcu hedefinde yüzde 10'a bile ulaşılmayan Zafer Havalimanı için müteaahide 60 milyon Euro'ya yakın ödeme yapıldığı medyaya yansımış...

Evet; siyasetteki gerilim oldum olası Türkiye'nin en önemli meselesi...

Ancak cumhuriyetin yaşamsal bir dönemece sürüklendiği 2023 gibi kritik bir seçime aylar kalmışken, siyasetin her tarafında yükselen gerilim önümüzdeki günlerde daha büyük kavgaları da haber veriyor...

İşte toplumun ekmek kavgası da bu atışma içerisinde her zamanki gibi güme gidiyor!..

O halde soru ve sonuç net;

Kavgaları bitmeyen siyaset mi aklı selim davranarak halkın asıl gündemine yoğunlaşacak, yoksa halk mı asıl gündemi üzerinden sandığa giderek geleceğine yön verecek?.. Çare halkın duyarlı ve dikkatli kesiminde vesselam...