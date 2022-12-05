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Kapadokya Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanına çıktı

Kapadokya Üniversitesi'nin yayımladığı ilana göre, öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. 

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 12:13
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Kapadokya Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanına çıktı

Kapadokya Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanına çıktı
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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Üniversitemizin çeşitli bölümlerinde görev yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız. 

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