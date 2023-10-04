Kapadokya'da düzenlenen ve "Burası Türkiye'de mi?" dedirten etkinlik

Bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı görüntüler gündem oldu. Kapadokya'da düzenlenen 5 günlük ücreti 60 bin lira olan festivalin videosunu görenler "Oha burası Türkiye mi?" dedi.