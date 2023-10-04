Kapadokya'da düzenlenen ve "Burası Türkiye'de mi?" dedirten etkinlik

Bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı görüntüler gündem oldu. Kapadokya'da düzenlenen 5 günlük ücreti 60 bin lira olan festivalin videosunu görenler "Oha burası Türkiye mi?" dedi.

Kapadokya'da düzenlenen ve "Burası Türkiye'de mi?" dedirten etkinlik

Bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı görüntüler gündem oldu. Kapadokya'da düzenlenen, 5 günlük ücreti 60 bin lira olan festivalin videosunu görenler "Oha burası Türkiye mi?" dedi.

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