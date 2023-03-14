﻿Kapadokya'ya balayına gelen çift, otel odasında ölü bulundu

(DHA) - Olay, sabah saatlerinde Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde meydana geldi. İstanbul'da yaşayan ve bir tekstil fabrikasında çalıştıkları öğrenilen Mutlu Akbaş ve eşi Kader Akbaş, yaptıkları evlilik sonrası balayı için Kapadokya'ya gitmeye karar verdi.

Bölgeye giden ve otelde kalan çiftten haber alamayan otel görevlileri kapıyı açtı.

Çifti hareketsiz halde bulan çalışanlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin çalışmasının ardından silah, kesici alet yarası ve darp izi bulunmayan çiftin cansız bedeni otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

OTEL SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI



Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesine balayı için gelen Mutlu Akbaş (24) ile Kader Akbaş'ın (27) otel odasında ölü bulunmasıyla ilgili ekiplerin çalışması sürüyor. Soruşturma kapsamında otel sahibi E.A. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.